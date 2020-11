Nous avons demandé, vous nous avez dit: la plupart d’entre vous aimeraient un chipset Snapdragon 875 Lite

Les chipsets phares de Qualcomm sont le silicium de référence depuis un certain temps déjà. Au moins pour les téléphones Android. Mais certaines personnes n’ont sans doute pas besoin de toute cette puissance de traitement.

Alors que le lancement annuel de la puce du fabricant américain de puces se rapproche de plus en plus, nous nous attendons à ce que le nouveau Snapdragon 875 à haute filigrane fasse ses débuts. Plus important encore, pour ceux qui ne prévoient pas d’acheter un smartphone de premier plan en 2021, une version «allégée» de ce chipset ferait également ses débuts.

Cela nous a fait réfléchir, serait-ce une si mauvaise chose si Qualcomm divisait sa série phare 800 en deux? Nous avons demandé aux lecteurs s’ils accepteraient l’ajout d’un SoC phare léger Snapdragon pour renforcer ses rangs. Voici ce que vous nous avez dit.

Souhaitez-vous voir une version Lite des processeurs phares de Qualcomm?

Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.

Résultats

Une forte majorité adore l’idée d’un SoC phare léger. Sur plus de 1400 votes exprimés, 83,7% des électeurs estiment que Qualcomm devrait expédier un Snapdragon 875 Lite en 2021. Comme Hadlee Simons le fait valoir dans ce vaste article, un chipset phare allégé contribuerait grandement à combler le fossé des performances entre les vrais milieu de gamme et haut de gamme cher.

Le fossé de Qualcomm entre le silicium des séries 700 et 800 peut être trop grand pour certains OEM, ce qui leur laisse le choix entre faire des compromis sur les fonctionnalités ou dépasser le prix. Nous avons vu un grand nombre de fabricants de téléphones opter pour Snapdragon 765G sur leurs téléphones expérimentaux ou phares en 2020, ce qui permettra probablement de maîtriser les coûts. Le LG Velvet et le LG Wing à 999 $ en sont deux exemples.

Lire la suite: Qu’est-ce qu’un SoC? Tout ce que vous devez savoir sur les chipsets de smartphone

Cela dit, certains pensent qu’un chipset phare léger ne fera pas grand-chose pour l’industrie. Environ 250 votes ont été exprimés contre l’introduction de silicium de premier plan moins cher. À en juger par les commentaires, il est clair que les lecteurs ont leurs propres solutions.

Voici ce que vous avez à dire

Dt Bell: Vous êtes en quelque sorte noir et blanc à propos de votre enquête. Oui, ce serait un excellent ajout. Non, ce n’est pas nécessaire. Il devrait y avoir une déclaration centrale avec « MEH » dans.

kfjm254: Quelqu’un d’autre pense aux séries MediaTek Dimensity 1000/800 ??? Je veux dire qu’ils sont plus puissants que le 765 et juste à égalité avec le 855… C’est la puce que vous recherchez, il vous suffit de surmonter le «racisme social».

Fan de technologie: Oui, ce serait génial en particulier pour les produits phares classiques (non-plus / pro / ultra) qui peuvent les rendre plus abordables et plus proches du concept de «tueur phare» sans faire de compromis sur d’autres aspects tels que la qualité d’affichage, l’appareil photo, batterie, construction, etc. et toujours avoir des performances décentes et presque de niveau phare avec peut-être moins de consommation d’énergie.

sonicsynth2000: Pourquoi ne pas sortir des appareils en 2021 avec les 865 ou même 855 actuels? Le 875 lite pourrait potentiellement être moins cher que le 875 réel, mais encore plus cher (et pourrait être pire) que le 865 existant.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres idées, veuillez les déposer ci-dessous.