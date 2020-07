Nous avons demandé, vous nous avez dit: la caméra de l’iPhone SE gifle le OnePlus Nord

Le OnePlus Nord était toujours susceptible de faire face à des comparaisons frappantes avec des appareils concurrents lors de son lancement au début du mois. Emballant six caméras au total, le téléphone embrasse la philosophie plus c’est mieux, mais cela se traduit-il par des performances stellaires?

Eh bien, on ne peut vraiment décider qu’en le comparant à ses contemporains. Bien que le Pixel 4a ne soit pas encore là, l’iPhone SE l’est certainement.

Lors d’une récente fusillade entre OnePlus Nord et iPhone SE, nous vous avons demandé de peser vos pensées et de choisir le gagnant général. Voici ce que vous avez décidé.

Quel téléphone prend de meilleures photos: le OnePlus Nord ou l’iPhone SE?

Résultats

Nous avons déclaré l’iPhone SE comme le gagnant marginal dans notre fusillade, mais vos votes et commentaires suggèrent un écart beaucoup plus grand en termes de qualité entre les deux téléphones.

Sur plus de 4000 votes exprimés, 65,4% pensent que l’iPhone SE prend de meilleures photos. Ce n’est pas seulement une victoire pour l’appareil Apple, mais plutôt la philosophie d’un appareil photo pour les gouverner tous dans son ensemble.

L’iPhone SE contient quatre caméras de moins que le Nord. Un seul capteur 12MP à l’arrière rejoint un appareil photo 7MP à l’avant. Comme l’iPhone SE ne dispose pas d’un appareil photo ultra-large et d’un capteur macro, nous n’avons pas pu y inclure de comparaisons, alors imaginons-nous que le Nord gagne par défaut à cet égard?

en relation: OnePlus Nord vs iPhone SE: Lequel devriez-vous acheter?

Sur cette note, le Nord a reçu un peu moins de 1 500 votes dans notre sondage, soit un peu moins de 35% du pouce levé. C’est une réponse juste pour un téléphone qui a sans doute une gamme de caméras plus polyvalente. Malgré cela, il ne fait aucun doute que le snapper 48MP du OnePlus Nord est en deçà de l’iPhone SE. Les clichés pris par le premier manquaient de plage dynamique, de netteté et de détails de couleur des impressions de ses concurrents. Le capteur selfie 32MP beaucoup plus grand du Nord ne garantit pas nécessairement de meilleures photos non plus, ce que nous avons également remarqué nous-mêmes.

La qualité par rapport à la quantité est le principal avantage de cette bataille.

Voici ce que tu avais à dire

Neil T: Pour moi, il n’y avait pas une différence choquante en termes de qualité. C’est là, mais pas une différence de jour et de nuit. La plus grande différence pour moi était que les photos du Nord semblaient plus fraîches tandis que les photos de l’iPhone avaient l’air plus chaudes.

Stephen C: iPhone est le gagnant ici.

Hrvoyay: Nord est très doux, parfois même flou. Pas génial du tout.

Ellio74: On nous a dit qu’OP allait fournir une expérience de caméra phare, cela ne disait pas seulement à partir de quelle année …

Thomas: Cette comparaison montre que le nombre de mégapixels et le nombre de caméras sont tellement surfaits. Oneplus aurait dû investir davantage pour avoir une bonne caméra principale au lieu d’ajouter une profondeur et une caméra macro inutiles.

D9: iPhone pour la victoire ici, le Nord étant assez médiocre. Oneplus aurait dû abandonner les capteurs de caméra inutiles supplémentaires qu’ils incluaient uniquement pour pouvoir dire que nous avons un nombre X de caméras et que nous avions à la place deux caméras de qualité à l’arrière avec un bon traitement.

VJ: iPhone SE. Et cela montre simplement que vous n’avez pas besoin d’avoir des tonnes de caméras sur vos téléphones. Mettez seulement 2 mais de très bons et le même argent aussi.

alfonzso: l’iPhone fournit généralement les photos les plus cohérentes. Cependant, il me semble que les couleurs de Nord sont plus réalistes (je suppose que je n’ai pas vu les scènes de mes propres yeux) dans la plupart des plans.

C’est tout pour les résultats de notre sondage sur les caméras OnePlus Nord vs iPhone SE. Merci pour les votes et commentaires. Si vous avez des commentaires sur les résultats de notre fusillade, assurez-vous de les déposer ci-dessous.