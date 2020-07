Nous avons demandé, vous nous avez dit: c’était la pire année de l’histoire des smartphones

Il y a eu pas mal de bonnes années dans l’industrie des smartphones, 2014 étant sans doute la meilleure année. Il est facile de comprendre pourquoi, avec le Samsung Galaxy S5, le LG G3 et le HTC One M8 tous sortis la même année.

Mais qu’en est-il des pires années pour l’industrie? On pourrait certainement penser à quelques années décevantes voire mauvaises pour les smartphones. Y a-t-il eu une année particulière qui s’est démarquée au-dessus (ou en dessous) des autres?

Eh bien, nous nous sommes récemment tournés vers vous pour savoir quelle année était la pire, et il y avait certainement un gagnant.

Quelle a été la pire année pour les smartphones modernes?

Résultats

Près d’un tiers des 2229 votes sont allés à 2019 comme étant la pire année de l’histoire des smartphones, ce qui en fait le «gagnant» de loin. Nous comprenons tout à fait si vous pensez qu’il y a un biais de récence ici, mais il y a de nombreuses raisons de voter pour 2019.

D’une part, c’était l’année où Huawei a été placé sur la liste des entités du gouvernement américain, entraînant la perte de l’assistance de Google. Cela signifiait que la plupart des téléphones et tablettes suivants ne disposaient pas des services Google Mobile. C’était aussi l’année des premiers pliables (du moins des grandes marques Samsung et Huawei), mais le lancement initial du Galaxy Fold a été retardé en raison de défauts de dernière minute, tandis que le manque de verre pliable a rendu la durabilité un problème. Cela ne faisait pas de mal que les produits pliables à tous les niveaux étaient chers.

En 2019, Google et Samsung ont également hésité à certains égards avec la série Pixel 4 et le Galaxy Note 10 vanille respectivement. La série Pixel 4 proposait des batteries plus petites (du moins dans le modèle standard), aucun scanner d’empreintes digitales et une technologie Motion Sense astucieuse. Il a également manqué l’appareil photo ultra-large de plus en plus populaire. Pendant ce temps, le Galaxy Note 10 vanille de Samsung manquait d’une grosse batterie, d’un port casque et d’une extension microSD, mais avait un prix fou de 950 $.

2016 était à la deuxième place, en raison de la catastrophe du Galaxy Note 7, les marques ont commencé à abandonner le port de 3,5 mm et le raté qui était le LG G5. C’était une égalité pour la troisième place entre 2010 et 2015. Cette dernière était mon choix, et pour de nombreuses raisons. Le processeur Snapdragon 810 de Qualcomm a déçu, les téléphones LG ont commencé à démarrer en boucle, le Galaxy S6 a échangé de nombreuses fonctionnalités contre un nouveau design et HTC a commencé sa spirale descendante.

Enfin, «l’autre» choix représentait un peu plus de 6% des voix. Les lecteurs ont laissé des commentaires indiquant des années telles que 2020 et 2017. Pour ce que cela vaut, nous avons pensé à inclure 2020 comme choix à part entière, mais nous avons décidé de ne pas le faire car l’année n’est pas encore terminée.

Voici ce que tu avais à dire

Pedro Santiago: 2017 quand Apple a décidé de facturer 1000 $ pour un téléphone.

Miku Ivalice: En tant que consommateur «averti» cherchant à se moderniser, 2015 a été assez difficile. J’attendais déjà des mois pour le 810, puis les critiques ont porté sur environ 810 téléphones souffrant de surchauffe, d’étranglement et de mauvaise autonomie de la batterie. Non content d’aller avec Apple qui a laissé mon seul vrai choix d’aller Samsung avec Exynos qui n’était pas la mise à niveau idéale que j’espérais. 2020 a été une excellente année pour moi. J’ai le LG V60 et je l’aime à en mourir, c’est tellement génial.

Gianluca Di Maggio: 2018 parce que c’est à ce moment-là que ces stupides Notches ont commencé à être de plus en plus utilisés. Ou était-ce 2017?

Djanta: 2020 s’annonce comme la pire année de l’histoire des smartphones!

Ng Wai Leong: 2019 n’est pas une année d’échec. Il y a eu de nombreuses innovations.

Rob Geeson: Pour moi, 2016 a été la meilleure année lorsque le Xiaomi Mi Max a été lancé … et 2019 a été la pire année, lorsque la série a été annulée.

CJ Brown: 2016 = la fin des smartphones NEXUS (mais pratiquement chaque année a un moment « ça craint »).

Cela conclut cet article. Merci encore pour les votes et commentaires. Et vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de ce résultat dans les commentaires ci-dessous!

