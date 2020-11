Notre premier regard sur les mises en page de grille et de liste repensées de Windows 10

Windows 10 a à peu près le même aspect qu’en 2015, mais dans le cadre du projet WinUI, Microsoft cherche à ramener des coins arrondis et à fournir le véritable Fluent Design.

La rumeur veut que le centre d’action Windows 10, le menu Démarrer et même la barre des tâches subiront des modifications de l’interface utilisateur d’ici la fin de 2021.

Malheureusement, la mise à niveau de l’interface utilisateur de Windows 10 n’arrivera pas avant la fin de l’année prochaine, mais la bonne nouvelle est que WinUI est maintenu et mis à jour séparément de Windows 10. Cela signifie que Microsoft devrait être en mesure d’apporter de nouveaux contrôles de l’interface utilisateur Fluent et des coins arrondis aux applications Windows sans attendre la prochaine mise à jour des fonctionnalités.

La mise à jour WinUI est définie pour actualiser tous les principaux éléments du bureau, y compris la mise en page de l’application et l’expérience de navigation.

Microsoft souhaite maintenant mettre à jour les éléments ListView et GridView dans les applications Windows 10 avec des coins arrondis et un look Fluent moderne.

Les nouveaux bords arrondis et l’effet de couleur d’accentuation seraient visibles lorsque vous survolez des éléments dans ListView et GridView, et l’expérience sera similaire à la nouvelle interface utilisateur du tableau de bord Xbox.

« De nombreux contrôles dans WinUI ont des coins arrondis, ListView et GridView devraient suivre cette tendance et adopter le look moderne et Fluent », a noté Ana Wishnoff, responsable du programme de Microsoft dans une nouvelle proposition en attente d’approbation.

La proposition recommande également une nouvelle «coche identifiée» qui sera visible lorsqu’un élément est sélectionné. De plus, les éléments auront une bordure intérieure blanche pour rendre la bordure extérieure plus visible et plus reconnaissable.

Notez que l’interface utilisateur proposée est toujours à l’étude et Microsoft attend avec impatience les commentaires de la communauté des développeurs

Comme nous l’avons mentionné au départ, l’objectif de WinUI 3 est qu’il fonctionne partout (Win32, UWP, etc.), de sorte que le nouveau design proposé n’arrivera dans toutes les applications que si les développeurs sont intéressés.

