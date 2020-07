Notre premier examen Peacock: sa meilleure caractéristique est qu’il est gratuit

Après des mois d’attente, le lancement final du grand service de streaming de 2020 est arrivé. Peacock de NBCUniversal promet aux utilisateurs un mélange d’émissions de télévision et de films classiques et récents, ainsi que des programmes d’actualités et de sport, et une grande partie de ce contenu est disponible en streaming gratuit. Cependant, son contenu gratuit peut être sa meilleure fonctionnalité, du moins pour l’instant. Voici notre premier examen Peacock, basé sur l’accès au service au cours de ses premières heures.

Revue initiale de Peacock: Contenu

Pour le prix de 0 $, vous pouvez diffuser environ 13 000 heures de contenu, avec quelques interruptions pour les publicités. Si vous pouvez supporter d’être frappé par la publicité occasionnelle, vous pourriez trouver quelque chose à regarder pour passer le temps, comme des parcs et des loisirs. Vous pouvez également regarder gratuitement un certain nombre d’émissions de télévision en cours, notamment This is Us, Law and Order: SVU, et plus encore. Il y a aussi une sélection de longs métrages à regarder gratuitement, dont (pour le moment) les trois premiers films de Jurassic Park et Bourne des studios Universal. Ce n’est pas la bibliothèque de contenu la plus complète à diffuser, mais c’est gratuit.

Le service propose également des chaînes de diffusion en direct, similaires à Pluto TV, pour une expérience télévisuelle plus ancienne. Vous pouvez regarder des épisodes d’émissions de télé-réalité, des segments d’actualités NBC Today et bien plus encore. Étonnamment, il propose également une chaîne de streaming qui comprend de courts segments de The Office. L’émission elle-même est actuellement une exclusivité Netflix en streaming jusqu’en janvier 2021, après quoi elle passera officiellement à Peacock. En attendant, les fans d’Office peuvent obtenir gratuitement de courtes corrections sur Peacock.

Si vous souhaitez ajouter plus de films et d’émissions, y compris des matchs de football de Premier League en direct, vous devrez payer pour Peacock Premium. Il en coûte 4,99 $ avec les publicités, avec un essai gratuit de sept jours, ou 9,99 $ pour se débarrasser de la plupart des publicités (quelques émissions et films auront toujours au moins une annonce, même avec le niveau de 9,99 $ par mois). Franchement, à moins que vous ne vouliez regarder tous les originaux de Peacock et plus de contenu plus ancien, il est difficile de justifier l’inscription même pour le niveau de 4,99 $ par mois.

Examen initial de Peacock: le contenu original est encore assez rare

Tout comme HBO Max, qui a été lancé il y a quelques mois sans beaucoup de contenu original, Peacock se lance également sans une tonne d’émissions et de films exclusifs. Sa plus grande série originale est Brave New World, basée sur le roman de science-fiction classique d’Aldous Huxley. Cette adaptation montre une Terre future où la plupart des humains naissent dans un laboratoire et gardent leurs sentiments contrôlés par des drogues. La monogamie et même la vie privée sont considérées comme tabou. Cependant, les premiers épisodes de la série indiquent que des fissures se forment dans cet avenir «parfait».

Juste un mot d’avertissement: Brave New World n’est pas pour les enfants. Il y a beaucoup de scènes de nudité et de scènes sexuelles, en particulier dans le pilote. Cependant, notre impression de l’émission est qu’il n’y a pas grand-chose qui se passe vraiment dans les premiers épisodes. Il est définitivement bien produit avec de grands effets visuels et des valeurs de production. Nous souhaitons juste que nous nous soucions davantage des personnages et de ce qu’ils vivent.

Les fans de la grande émission de détective comique Psych seront probablement heureux que la série et le premier film de retrouvailles soient disponibles pour regarder en boucle sur Peacock. Ils seront encore plus heureux de regarder le deuxième film de retrouvailles en exclusivité Peacock. Psych 2: Lassie Come Home ramène le faux psychique Shawn et son fidèle partenaire Gus pour résoudre un autre cas.

D’autres émissions originales de Peacock en ce moment incluent deux importations britanniques: la série de comédies d’espionnage Intelligence et le drame policier The Capture. Une chose en faveur de Peacock est que le service supprime tous les épisodes de ces émissions exclusives à la fois. C’est différent de certaines émissions exclusives récentes sur Disney Plus et HBO Max qui ont fait attendre les utilisateurs pour obtenir un nouvel épisode chaque semaine.

Autres caractéristiques

L’interface utilisateur sur les versions Web et Android de Peacock offre de grandes images des films et des émissions de télévision dans sa bibliothèque pour un accès facile. Cependant, nous avons remarqué quelques problèmes de performances sur l’application Android, avec quelques temps de chargement lents sur notre Samsung Galaxy Note 10.

Comme HBO Max, Peacock n’a pas d’applications Roku et Amazon Fire TV au lancement. Nous ne savons pas pourquoi NBCUniversal souhaite limiter sa base d’abonnés en lançant ce service sans le soutien des deux plus grandes plates-formes de télévision intelligente. Tout comme HBO Max, il n’y a pas de prise en charge de la diffusion 4K pour les films et les émissions Peacock. Une autre grosse grève contre ce nouveau service est qu’il n’y a pas de support téléchargeable pour les applications mobiles pour regarder du contenu hors ligne. Enfin, Peacock n’offre pas encore de support de profil

Revue initiale de Peacock: c’est un gâchis mais c’est (surtout) gratuit

HBO Max a eu ses problèmes de lancement, et il coûte cher à 14,99 $ par mois. Cependant, ce service offrait beaucoup de contenu à diffuser, ainsi qu’un support de profil et de vidéo mobile téléchargeable. La plus grande fonctionnalité de Peacock est que vous pouvez regarder la majorité de son contenu gratuitement, et il y a d’excellentes choses disponibles si vous pouvez supporter les publicités. Cependant, bien que nous puissions payer 14,99 $ pour HBO Max, il n’y a vraiment pas assez ici pour payer le montant minimal pour Peacock Premium. Économisez 4,99 $ par mois et achetez plutôt Apple TV Plus. Heck, même Quibi offre un meilleur contenu original pour le même montant d’argent que Peacock.

Nous attendrons quelques mois pour notre examen final pour voir si le service ajoute un bon contenu original et, surtout, de meilleures fonctionnalités. En attendant, allez-vous découvrir Peacock par vous-même et allez-vous payer pour son contenu premium?