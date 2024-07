Notre industrie est sauvée par cette technologie européenne et le monde entier nous l’envie !

Face à une évolution technologique sans précédent, Delvitech s’associe à Eurotech pour transformer radicalement le domaine du contrôle qualité dans l’industrie. Cette collaboration stratégique introduit une innovation majeure avec l’intégration de l’intelligence artificielle dans les processus d’inspection des cartes de circuits imprimés.

Un partenariat stratégique pour une innovation de rupture

Delvitech et Eurotech ont uni leurs forces pour mettre au point une solution avancée d’inspection optique automatisée 3D. Cette initiative combine l’expertise de Delvitech en matière de capteurs optiques avec la puissance de calcul des solutions Edge AI d’Eurotech, offrant ainsi une précision et une efficacité inégalées dans le contrôle qualité des cartes électroniques.

La technologie au cœur du projet : intégration et performances

La collaboration s’appuie sur une technologie de pointe baptisée « brain-on-chip ». Delvitech utilise une tête optique brevetée pour capturer des images détaillées qui, traitées par le logiciel avancé de la société, permettent de détecter des erreurs de fabrication critiques. Eurotech enrichit cette technologie en fournissant la puissance de calcul nécessaire pour traiter les données volumineuses exigées par les algorithmes d’IA, optimisant ainsi les processus d’inspection et de réaction face aux défauts.

Avantages compétitifs et réponse aux enjeux de l’industrie

L’introduction de la technologie de Cell-to-Pack améliore significativement la densité d’énergie des batteries utilisées, permettant une autonomie prolongée des véhicules électriques. Cette innovation est non seulement une réponse directe aux enjeux environnementaux actuels mais positionne également les deux entreprises comme des leaders dans le domaine de la technologie verte.

Impact environnemental et économique

L’approche adoptée par Delvitech et Eurotech permet une réduction significative des déchets et des coûts, grâce à une gestion plus précise des ressources matérielles. Cela se traduit par moins de rebuts de production, une diminution des interventions manuelles et une augmentation notable de la durabilité des appareils électroniques.

La cybersécurité et la durabilité : des priorités affirmées

S’inscrivant dans une démarche de développement durable, ce partenariat met également l’accent sur la cybersécurité, essentielle dans le contexte actuel de digitalisation accrue des industries. Les solutions proposées sont conçues pour être sécurisées de bout en bout, assurant la protection des données et des systèmes contre les intrusions et les cyberattaques.

Expansion future et visions stratégiques

Les ambitions de Delvitech et Eurotech ne s’arrêtent pas au secteur de l’électronique. Les deux entreprises envisagent d’étendre leur technologie à d’autres domaines tels que le médical et l’agroalimentaire, où les exigences de qualité et de précision sont tout aussi critiques. Cette expansion future promet de révolutionner également ces industries en apportant des solutions innovantes et adaptées.

Un engagement envers l’excellence et l’innovation

En conclusion, l’association de Delvitech et Eurotech est un parfait exemple de la manière dont la collaboration et l’innovation peuvent mener à des avancées significatives dans l’industrie moderne. Leur engagement envers l’excellence et la durabilité place ces entreprises à l’avant-garde de la révolution technologique dans le contrôle qualité, offrant des solutions qui vont bien au-delà des attentes traditionnelles.

Cet article explore comment Delvitech et Eurotech révolutionnent le secteur du contrôle qualité par une collaboration unique. Ensemble, ils introduisent des technologies de pointe qui améliorent non seulement l’efficacité mais aussi la durabilité des processus industriels, redéfinissant les standards de l’industrie vers une future plus vert et technologiquement avancé.

Source : Communiqué de presse