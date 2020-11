Notre Dame Fighting Irish bouleverse le numéro 1 des Clemson Tigers en double OT

L’offensive de Notre-Dame a gagné plus de 500 verges et la protection a livré un stand dans la deuxième prolongation pour battre le n ° 1 Clemson 47-40 et prendre la direction de la course au sein de l’ACC et pour les éliminatoires de la faculté de football. de la saison commune a livré l’une des victoires mémorables de la période Brian Kelly à Notre Dame, donnant à Clemson sa première défaite en saison régulière en 36 essais et dépeignant les Irlandais comme un prétendant réputé pour remporter le premier championnat national de ce système depuis 1988. – – – « Indépendamment de mon ancienneté, je vais garder à l’esprit celui-ci perpétuellement », a déclaré le quart-arrière senior de Notre Dame Ian Ebook.Avec le quart-arrière de Clemson Trevor Lawrence mis à l’écart après avoir été optimiste pour COVID-19 et le vrai recrue DJ Uiagalelei comme son alternative, le n ° 4 Preventing Irish a mis fin à la récréation opérationnelle des Tigres.Extra: les partisans de Notre Dame se précipitent sur le sujet après le n ° 4 Preventing Irish bouleversé n ° 1 Clemson Le plan utilisé samedi dernier par la faculté de Boston, qui a poussé Clemson au bord avant de chuter 34-28, les Irlandais ont largement embouteillé le senior Travis Etienne et mis la pression sur Uiagalelei, qui a une fois de plus livré une efficacité incroyable dans sa première profession. street begin.Uiagalelei a lancé pour 439 verges, probablement le plus jamais autorisé par Notre-Dame en une seule partie, et a représenté 3 touchés, un en bas. Présent mais incapable de jouer alors que toujours dans les protocoles COVID-19 mandatés par l’ACC, Lawrence devrait pouvoir être obtenu pour le prochain match de Clemson, vers Florida State le 21 novembre. «Je préférerais avoir les problèmes de Dabo avec ces deux gars. », Kelly a mentionné l’après-match de Notre Dame. «DJ était tout simplement excellent.» Les Irlandais ont marqué sur la première collection du sport sur un atterrissage de 65 verges exécuté par Kyren Williams, qui a complété avec 140 verges pour excès de vitesse et trois touchés en 23 courses. Alors qu’en grande partie incapable de pousser le ballon vers le bas jusqu’à un lancer vital à la fin du quatrième quart-temps, Ebook a accompli 22 des 39 tentatives pour 310 verges et une note sans interception. Gagnants et perdants: Indiana, Liberty, Arizona State mettent en lumière le meilleur et le pire de la semaine 10 du football à l’écoleFork-in-the-road deuxième: l’entraîneur de la Géorgie Kirby Good devrait changer la méthode des Bulldogs avant qu’il ne soit trop tardRank douzième au niveau national en verges autorisées par tête de jeu samedi, les Irlandais ont tenu Clemson à 473 verges sur 77 performances et simplement 34 verges sur 33 courses.La victoire modifie la notion de course ACC, élargit le chemin de Notre-Dame vers les séries éliminatoires et créerait peut-être même un état de fait crédible. l’ACC place deux groupes dans les demi-finales nationales. Alors que Clemson peut néanmoins remporter le titre de l’ACC en battant Notre-Dame lors d’un match revanche en décembre, même en cas de défaite, les Irlandais auraient néanmoins un argument incroyable pour les séries éliminatoires en exploitant le bureau avant le match de championnat de la convention. L’État de l’Ohio et l’Alabama étant apparemment prêts à occuper la moitié du sujet à quatre équipes, Clemson à une défaite et Notre-Dame à une défaite peuvent être en mesure de faire le tour de la sphère.

