«Notre chaîne d’approvisionnement a été compromise» – Le PDG de PlayStation lance la PS5 au milieu d’une pandémie mondiale

Le monde attend avec impatience alors que Sony se prépare pour la première vague du lancement de la PS5 demain. Ce sera, bien sûr, un grand moment pour l’entreprise, le plus grand depuis des années. Sony a constamment été confronté à des questions sur ses projets de lancement d’une console de nouvelle génération dans une situation de pandémie mondiale, et les réponses ont été pour la plupart spéculatives.

Récemment, dans une interview avec le célèbre magazine économique Interne du milieu des affaires, Jim Ryan, PDG de PlayStation, a parlé de toute cette épreuve. Il a parlé de ce qu’il a appris de cette décision de lancer la console attendue pendant des périodes difficiles comme celles-ci.

« Personne n’avait vraiment d’idée » – Jim Ryan sur le lancement de la PS5 cette année

Comme le révèle Ryan, Sony avait toujours prévu de sortir la PlayStation 5 pendant la saison des fêtes de cette année. Cependant, des inquiétudes ont surgi concernant ce plan lorsque la situation COVID a frappé.

«Toutes ces choses (concernant les finitions sur les consoles et ses jeux désignés) étaient inconnus à l’époque. Mais la mesure dans laquelle notre chaîne d’approvisionnement a été compromise et les centaines d’entreprises qui fabriquent des composants qui entrent dans les PlayStations, généralement en Chine ou dans d’autres régions d’Asie du Sud-Est, était bien plus inconnue.

«À ce stade, nous ne savions pas dans quelle mesure ils seraient incapables de fonctionner …Nous sommes sortis de l’autre côté, réalisant: «Oui, nous pouvons le faire. Il y aura également des compromis; ce ne sera pas tout à fait comme ça aurait été s’il n’y avait pas eu de COVID. »

Toute cette situation pandémique a non seulement affecté et modifié le déroulement du lancement, mais aussi les problèmes périphériques qui l’accompagnaient. Par exemple, pour la première fois, nous avons organisé des événements de démonstration de jeux et des événements PlayStation dédiés en ligne via la diffusion en direct. De plus, Sony a confirmé que les ventes du jour du lancement de la console seront entièrement en ligne.

Bien que le quotient glamour de ces événements ait été touché, la communauté a toujours apporté son soutien indéfectible.

«Cet événement numérique a été extrêmement efficace en termes de capacité à atteindre des millions et des millions de personnes qui n’auraient peut-être pas regardé une sorte de flux ou d’enregistrement d’une émission physique à New York,» Dit Ryan.

Enfin, après avoir franchi tous les obstacles, la très attendue PS5 verra demain la première vague de son lancement, la prochaine vague suivra une semaine plus tard.

