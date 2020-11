Notes: La première de la saison «  NCIS: Los Angeles  » surpasse «  NCIS: New Orleans  »

Mais le spin-off «NCIS» de la côte ouest sortait également d’un «60 Minutes» boosté par la NFL

En raison de la nature des sports en direct, les chiffres ci-dessous pour NBC et CBS doivent être considérés sous réserve d’ajustements importants.

NBC a été le premier dans les cotes avec une note de 3,3 / 18 part dans la démographie convoitée par les annonceurs 18-49 et dans le nombre total de téléspectateurs avec une moyenne de 11,5 millions, selon les chiffres préliminaires. Ce sont les moyennes de la série d’avant-match en trois parties du réseau «Football Night in America» et de la défaite massive des New Orleans Saints contre les Buccaneers de Tampa Bay.

CBS a terminé deuxième en termes d’audience avec un 1,8 / 10 et en téléspectateurs avec 10,2 millions.

ABC était troisième en termes d’audience avec un 0,6 / 3 et en téléspectateurs avec 3,7 millions.

Fox a terminé quatrième en termes d’audience avec un 0,5 / 3 et en téléspectateurs avec 1,3 million.

Univision et Telemundo sont à égalité au cinquième rang des notes, chacune avec une note de 0,3. Univision a eu 2 actions et 1,1 million de téléspectateurs, Telemundo 1 action et 853 000 téléspectateurs.

La CW était septième en termes d’audience avec un 0,1 / 0 et en téléspectateurs avec 419000.

