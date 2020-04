«Notes d’un apocalype», une visite opportune – betanewsfr

«Notes d’une apocalypse: un voyage personnel jusqu’au bout du monde et retour» (Doubleday)

Lorsque Mark O’Connell a commencé à travailler sur son nouveau livre, «Notes From an Apocalypse», il y a quatre ans, il pensait déjà sérieusement à la fin des temps.

« J’étais obsédé par l’avenir, une obsession qui s’est manifestée comme une incapacité à concevoir qu’il y ait un quelconque avenir », écrit-il. «Les angoisses personnelles, professionnelles et politiques se sont transformées en une appréhension dévorante d’une catastrophe imminente.»

Accroissement des inégalités, montée du nationalisme, incendies de forêts, fonte des calottes glaciaires: il décrit un sentiment accablant d’appréhension, la crainte que quelque édifice civilisationnel ait été érigé soit au bord de l’effondrement total.

Le timing d’O’Connell était soit un peu prématuré, soit juste. Au cours des trois derniers mois, une pandémie mondiale a déjà tué des dizaines de milliers de personnes, perturbé des chaînes d’approvisionnement fragiles et mis à nu quels gouvernements se mobiliseront rapidement pour sauver des vies et lesquels ne le feront pas. Ce qui était autrefois considéré comme un scénario apocalyptique commence à ressembler à une situation réelle.

Mais « Notes From an Apocalypse » n’est pas censé être une réponse à un événement particulier; c’est l’exploration d’une sensibilité. O’Connell dit que son livre était motivé par sa propre «tendance vers l’eschatologie». Il sait que l’inclinaison est très ancienne; les bouleversements et l’incertitude ont toujours suscité des pensées cataclysmiques. Un accès accru à l’information n’a pas atténué le soupçon que quelque chose va de travers – nous sommes au courant plus que jamais des nombreuses forces qui pourraient nous faire entrer.

« Et si maintenant c’est surtout la fin du monde », écrit O’Connell, « je veux dire encore plus la fin du monde? »

Il se propose de réaliser une série de «pèlerinages pervers» vers des lieux où la fin «pourrait être entrevue». Il ne signifie pas des zones de guerre ou des camps de réfugiés ou le paysage de décombres laissé par un ouragan. À l’exception de la zone d’exclusion de Tchernobyl en Ukraine, où O’Connell se joint à une visite de groupe parcourant les vestiges de l’effondrement de 1986, les destinations de ce livre sont comme l’opposé des zones sinistrées – des lieux où les gens se rassemblent pour parler de l’avenir ou pourrait aller pour échapper à tout ce qu’ils craindraient.

O’Connell se déplace de son domicile de Dublin au Dakota du Sud pour rencontrer un pourvoyeur de bunkers trompés, dans lequel des survivants bien nantis peuvent vivre le reste de leurs jours avec accès à un coffre d’ADN et à un parcours de golf de 18 trous. Un voyage dans une réserve sauvage des Highlands écossais lui permet de communier avec la nature et de décrire minutieusement sa peur des tiques. Il rencontre des colons de l’espace en herbe lors d’une conférence de la Mars Society à Los Angeles. Il plonge dans le lac Wanaka en Nouvelle-Zélande, avalant l’eau douce immaculée que le milliardaire technologique Peter Thiel – qui a obtenu la nationalité néo-zélandaise en 2011 et y a acheté une propriété – a l’intention de profiter une fois l’apocalypse (ou la révolution) arrivée.

Certaines des étapes de ce récit de voyage sont si spectaculaires que je me suis senti envieux et pas un peu méfiant: voici quelqu’un qui avait trouvé un moyen de faire le tour du monde en écrivant sur la fin de celui-ci. O’Connell admet qu’en tant qu’homme blanc vivant une existence confortablement bourgeoise – un propriétaire de maison marié avec des enfants – il est enveloppé dans un «tissu complexe de culpabilité et de mépris de soi». Il vole vers des idylles lointaines, élargissant son empreinte carbone pour les atteindre. « Il aurait été plus sain, bien sûr, pour ne pas dire plus utile, d’essayer de réaliser un petit bien dans le monde », écrit-il, « mais cela ne semblait pas être la façon dont j’étais câblé. »

Ce qu’il propose à la place est une enquête amusante et autodérision sur sa propre complicité. Son thérapeute fait une apparition intermittente; lors d’une session, O’Connell commence à lui parler des mèmes sur Internet et finit par parler des cheveux du psychologue Steven Pinker. Il lit à son jeune fils l’histoire du Dr Seuss sur le Lorax, une douce créature qui préside un paysage qui a été mis à nu pour la production effrénée d’articles de consommation appelés Thneeds. O’Connell se demande ce que sont ses propres Thneeds et le coût humain de ce qu’il faut pour les fabriquer. Il imagine avec regret les gens qui ont récolté les grains de café et les ouvriers de l’usine « qui ont fabriqué le smartphone sur lequel j’ai écouté les podcasts politiques de gauche en marchant, buvant le plat blanc ».

Un certain nombre de préparateurs qu’il rencontre et lit ont tendance à avoir beaucoup d’argent, ou bien ont trouvé un moyen de répondre à ceux qui en ont. Alors que les 99% ont peut-être commencé à accumuler des haricots et du papier toilette, les véritables riches accumulent depuis longtemps d’autres ressources, beaucoup plus chères et précieuses: passeports, biens, sécurité privée, proximité de l’air pur et de l’eau douce.

Ces Ultras de la Fin des Temps ne semblent pas dérangés par l’effondrement de la civilisation, écrit O’Connell, «aussi longtemps qu’ils pourront continuer à créer de la richesse» pour eux-mêmes. Il est difficile d’imaginer exactement comment ils feront cette post-société, sans personne pour servir de travailleurs et de consommateurs qui les ont aidés à créer de la richesse en premier lieu.

Mais une vision du monde cohérente n’est pas la question. Le prepper et le journaliste qui vole à l’autre bout du monde pour écrire à son sujet répondent au même stimulus. «Les deux», dit O’Connell, «cherchent des moyens de négocier leur terreur.»