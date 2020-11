Notes du concepteur de pré-saison Rainbow Six Siege Y5S4 (9 novembre)

Operation Neon Dawn, la quatrième saison de Rainbow Six SiegeLa cinquième année, pourrait finir par être un méta-décalage.

Ubisoft est au courant de l’utilitaire Meta (également connu sous le nom de 20 Second Meta) et prend des mesures, selon les notes du concepteur publiées aujourd’hui.

Les principaux changements apportés à Jager, Echo et Hibana ont déjà été discutés lors du panel de révélation d’hier avant la grande finale du Mini-Major de l’UE en novembre entre Team Empire et BDS. Ce qui n’a pas été discuté, cependant, était les changements apportés à Ash ainsi que plusieurs autres parties clés de la méta utilitaire.

Ash perdra ses grenades assourdissantes et gagnera un Claymore. Elle obtiendra également un round de brèche supplémentaire, mettant son nombre d’explosifs à trois. Pour aider à faire face à ce qu’Ubisoft appelle les «catchers» dans les notes, Twitch obtiendra les grenades assourdissantes d’Ash.

Dokkaebi obtiendra des grenades à fragmentation pour aider à gérer la méta utilitaire, mais Zero perdra ses grenades à fragmentation car la plupart des gens pensaient qu’il était tout simplement trop complet.

Valkyrie et Wamai perdront leurs boucliers déployables. Il s’agit d’un changement qui, selon Ubisoft, vise directement le jeu professionnel. De plus, Wamai perdra l’un de ses MAG-NET, mettant le nombre total de projectiles qu’il peut refuser à quatre au lieu de cinq.

Le temps de renforcement accéléré n’est pas mentionné dans les notes.

Rainbow Six Siege est un jeu difficile à regarder, même pour un fan dévoué – et l’Utilitaire Meta ne l’a pas rendu plus facile. C’est une affaire de longue haleine avec seulement 20 secondes d’action réelle pour travailler pendant environ cinq minutes lorsque toutes les phases de sélection de l’opérateur sont ajoutées au processus. Un changement important de l’Utilitaire Meta était désespérément nécessaire et il semble qu’Ubisoft offre sans sacrifier le jeu occasionnel en cours de route.

Une date de sortie exacte pour cela Rainbow Six Siege La mise à jour n’a pas encore été révélée, mais elle devrait arriver sur les serveurs en direct début décembre.

