Notes de mise à jour en direct d’Overwatch 29 octobre: ​​changements de santé, améliorations Mei

Quelques semaines, Overwatch les développeurs lancent d’énormes changements sur les joueurs et voient ce qui se passe. Cette semaine, ils vont apporter des modifications mineures qui devraient aider à équilibrer les héros importants dans la méta actuelle.

Le patch en direct d’aujourd’hui se concentre sur de petites augmentations ou diminutions des pools de santé ainsi que sur des ajustements de certaines capacités.

«Nous effectuons des ajustements de santé maximum par incréments de 25 HP pour permettre un réglage plus fin de la puissance des héros», ont déclaré les développeurs dans les notes de mise à jour. Jusqu’à ce correctif, les changements de santé n’avaient jamais été effectués que par incréments de 50 HP. Cela a été fait pour mesurer avec précision le nombre de «coups» qu’un personnage pouvait prendre, selon les développeurs.

Tous les changements en direct ont été testés dans la carte expérimentale de la semaine dernière et la plupart des changements proposés ont été adoptés. L’exception notable est l’extension sauvage de la matrice d’amplification de Baptiste, qui a transformé la «fenêtre» en plus d’une porte en verre de neuf mètres de long. Celui-là aurait pu retourner à la planche à dessin.

Changements de héros

Baptiste

Temps de récupération du lanceur biotique (tir principal, dégâts) réduit de 0,45 à 0,38 seconde. Dégâts réduits de 25 à 24.

Récupération du lanceur biotique (tir secondaire, soins) augmentée de 0,8 à 0,9 seconde. Soins augmentés de 50 à 60.

Dans les patchs en direct précédents, la capacité de guérison de Baptiste était considérablement réduite, ce qui le rendait moins un héros incontournable pour la plupart des compositions d’équipe. Ces changements « rendront les dégâts plus rapides et l’atterrissage d’une grenade de guérison plus percutante », selon les développeurs.

Brigitte

La santé de base est passée de 150 à 175.

Après avoir été touché plusieurs fois par le nerf stick au cours des derniers mois, les développeurs ont eu un peu pitié de Brigitte et ont amélioré sa santé de base.

McCree

La santé de base est passée de 200 à 225.

Temps de rechargement du Peacekeeper réduit de 1,5 à 1,2 seconde.

Le cow-boy préféré de tout le monde est maintenant un peu plus difficile à éliminer après un petit bonus de santé. Dans un patch précédent, la cadence de tir de McCree a également été ralentie, ce qui était controversé parmi de nombreux fidèles du Peacekeeper. Pour compenser cela, les développeurs ont réduit le temps de rechargement de son fidèle revolver.

Peut

Cryo-Freeze restaure désormais 15 munitions par seconde.

Le temps de recharge du Mur de glace a été réduit de 13 à 12 secondes.

Le temps de recharge de Ice Wall a été annulé par rapport à un nerf précédent, mais le plus grand changement est l’ajout de rechargement sous Cryo-Freeze, ou sous forme de «bloc de glace». « Comme nous avions précédemment rendu le tir principal de Mei relativement plus cher, elle passe plus de temps à court de munitions et cela était particulièrement visible lorsqu’elle était incapable de recharger pendant Cryo-Freeze », ont déclaré les développeurs à propos du nouvel avantage. La capacité rechargera désormais 15 munitions par seconde, donnant aux joueurs Mei une meilleure chance de survivre une fois qu’ils sortent de la glace.

Symmetra

Les boucliers de base sont passés de 100 à 125.

Au lieu d’un buff de santé, les boucliers de Symmetra seront renforcés.

Veuf

Santé de base réduite de 200 à 175.

Les duels de tireurs d’élite seront un peu plus intéressants grâce à ce changement de santé. Widowmaker est maintenant plus sensible aux plongées, mais sera également plus susceptible de perdre une bataille de tireurs d’élite avec Ashe ou Hanzo, qui ont tous deux encore 200 points de vie à travailler.

Tous ces changements sont désormais en ligne sur tous Overwatch plates-formes.

