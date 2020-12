Notes de mise à jour 10.25 de Teamfight Tactics – Changements de Vanguard, Keeper, Mage

in

L’année tire à sa fin, tout comme le cycle de correctifs Teamfight Tactics 2020. Le dernier patch de l’année du jeu multijoueur a maintenant atterri sur le PBE aux côtés du patch 10.25 de League of Legends pour une ronde de modifications et de bricolages. Il ne semble pas que celui-ci apportera un lot majeur de changements de gameplay, mais il y a quelques ajustements de champion et de trait que vous voudrez noter.

Tout d’abord, le trait met à jour cette cible de patch pour les builds Mage, Keeper et Vanguard. Ce dernier obtient des améliorations d’armure à tous les niveaux, tandis que la puissance des sorts de deux unités de Mage reçoit un petit coup de pouce. Le trait Keeper, cependant, devient un peu nerf lorsqu’il s’agit de deux unités – le bouclier passe de 170 à 150.

En ce qui concerne les champions, il y a une poignée d’ajustements en cours pour le dernier patch de l’année. Wukong, Fiora, Sylas, Vi, Veigar, Xin Zhao, Yone et Kayn sont tous prêts pour divers changements à travers les différents niveaux de ce tour (dont la plupart sont des buffs), et vous pouvez les vérifier en détail dans les notes ci-dessous.

Sans plus tarder, voici les Notes de mise à jour 10.25 de Teamfight Tactics (merci, Surrenderat20!):

ÉCHANTILLON DE TACTIQUES DE COMBAT D’ÉQUIPE 10.25 CHANGEMENTS DE BALANCE DE CHAMPION

Niveau un

Wukong – poli

Le pourcentage de dégâts d’attaque de capacité a été augmenté à 250/265/280% au lieu de 225/250/275%

Fiora – poli

Les dégâts infligés ont été augmentés à 250/400/600 au lieu de 200/300/450

Niveau deux

Sylas – poli

Les dégâts infligés ont été augmentés à 250/400/700/1111 au lieu de 250/400/600/1000.

Nous – nerfed

L’effet de réduction d’armure de la capacité a été réduit à 40/60/80% au lieu de 50/75/100%

Niveau trois

Xin Zhao – changé

Le pourcentage de dégâts d’attaque de capacité a été changé à 330/340/350% au lieu de 300/325/350%.

Veigar – poli

Les dégâts infligés ont été augmentés à 475/650/950 au lieu de 450/600/900.

Niveau cinq

Yone – nerf

L’effet de réduction d’armure de la capacité a été réduit à 80% au lieu de 90%

Kayn – changé

Les dégâts infligés sont passés de 400/600/6666 à 375/575/6666.

ÉCHANTILLON TACTIQUE DE COMBAT D’ÉQUIPE 10.25 MODIFICATIONS DE L’ÉQUILIBRE DES TRAITS

Mage – poli

Puissance des sorts (six unités) augmentée de 110% à 120%

Gardien – nerf

Bouclier (deux unités) réduit de 170 à 150.

Vanguard – poli

Armure (deux unités) augmentée de 100 à 120

Armure (quatre unités) augmentée de 250 à 300

Armure (six unités) augmentée de 750 à 600

Armure (huit unités) augmentée de 1500 à 2000

C’est tout ce qu’il y a en termes de notes pour le prochain patch 10.25 de Teamfight Tactics pour le moment, mais continuez à vérifier son égalité sur le PBE car d’autres changements pourraient apparaître avant que le contenu ne passe au jeu en direct. Selon le calendrier des correctifs de League of Legends 2020, le correctif TFT 10.25 sera mis en ligne le mercredi 9 décembre 2020. Il convient de noter que les notes ci-dessus ne sont que des changements provisoires basés sur ce qui est à tester et peuvent ne pas refléter les versions complètes ou finales. des ajustements à venir.

Pendant que vous êtes ici, jetez un œil à notre liste des meilleurs éléments Teamfight Tactics et à notre liste de niveaux TFT si vous souhaitez vous rafraîchir avant votre prochain match.