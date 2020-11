Notes de mise à jour 10.24 de Teamfight Tactics – Azir, Nami, Jarvan IV, Lulu, Jax, Jinx, Yone change

La fin de l’année est en vue, fans de Teamfight Tactics. La dernière mise à jour de l’autobattler, le correctif TFT 10.23, s’est dirigée vers les serveurs en direct et nous sommes presque à la conclusion du calendrier des correctifs 2020 – presque. Nous avons encore quelques autres lots de modifications et de bricolages du gameplay à approfondir avant l’année suivante, et maintenant c’est au tour du patch 10.24.

Le dernier patch vient de frapper les terrains de test PBE du jeu multijoueur, apportant avec lui une série relativement copieuse de mises à jour de gameplay. Il n’y a pas encore d’ajustements de trait en vue, mais nous avons quelques changements de Champion à vérifier. Au niveau un, nous avons un nerf Nami, tandis qu’au niveau deux, il y a un buff pour Jarvan IV et un joli changement clé pour Lulu – oh, et un ajustement de la capacité de Jax, qui supprime l’effet d’étourdissement du champion. Hmm.

Ailleurs, le patch apporte de multiples changements pour Jinx au troisième niveau, tandis que la capacité de Warwick a été modifiée au niveau quatre. Dernier point mais non le moindre, Yone et Azir sont des nerfs au niveau cinq. Vous pouvez jeter un œil à toutes ces mises à jour en détail dans les notes ci-dessous.

Sans plus tarder, voici les provisoire – ils peuvent changer ou être rétablis au cours de la prochaine quinzaine – Notes de mise à jour de Teamfight Tactics 10.24:

ÉCHAPPEMENT TACTIQUE DE TEAMFIGHT 10.24 CHANGEMENTS DE BALANCE DE CHAMPION

Niveau un

Nami – nerf

La durée de l’effet d’étourdissement de la compétence a été réduite à 2 / 2,5 / 3 secondes au lieu de 2,5 / 3/4 secondes.

Niveau deux

Jarvan IV – poli

Durée de l’effet d’étourdissement de la compétence augmentée à 2 / 2,5 / 4 secondes à partir d’un plat de 2 secondes.

Lulu – changé

La durée de l’effet de renversement de la compétence a été réduite de 1,5 seconde à 1 seconde.

L’ampli de dégâts des alliés a été augmenté à 25/35/40% par rapport à 10%

Nouveau! La capacité de Lulu accorde désormais une augmentation des dégâts de 10% aux alliés pour le reste du combat (avec la capacité d’empiler)

Jax – changé

Durée de l’effet d’esquive de capacité augmentée à 2 / 2,5 / 3 secondes à partir d’un flat 2 secondes

Les dégâts infligés par la capacité ont été réduits à 150/250/450 au lieu de 250/375/600.

L’effet d’étourdissement de Jax de sa capacité a été enlevé

Niveau trois

Jinx – changé

Les dégâts infligés par la capacité ont été réduits à 150/250/450 au lieu de 200/325/550.

La durée de l’effet d’étourdissement de la compétence a été augmentée à 2 / 2,5 / 3s secondes à partir d’un flat 1.5 secondes.

Niveau quatre

Warwick – changé

La capacité de Warwick a été modifiée. Désormais, Warwick et tous ses alliés proches gagnent 60/75/200% de vitesse d’attaque pendant trois secondes chaque fois que le champion réussit un retrait

Talon – changé

Les dégâts infligés par capacité ont été modifiés à 200/200/250% au lieu de 200/225/250%

Niveau cinq

Azir – nerf

La durée de l’effet de renversement de la compétence a été réduite à 2 secondes au lieu de 2 secondes.

Yone – nerf

La durée de l’effet de renversement de la compétence a été réduite de 1,5 seconde à 1 seconde.

ÉCHANTILLON DE TACTIQUES DE COMBAT D’ÉQUIPE 10.24 CHANGEMENTS DE BALANCE DE TRAITS

Il n’y a pas encore de changement de trait sur le PBE à vérifier, mais revenez à ces notes au cours des quinze prochains jours, car nous pourrions bien en voir apparaître bientôt!

C’est tout ce qu’il y a à voir pour le prochain patch 10.24 de Teamfight Tactics, mais revenez régulièrement sur sa phase de test, car d’autres changements apparaîtront probablement sur le PBE avant que le contenu ne soit mis en ligne. Selon le calendrier des correctifs de League of Legends 2020, le correctif TFT 10.24 sera mis en ligne le mardi 24 novembre 2020. Il convient de noter que les notes ci-dessus sont basées sur ce qui est à tester, elles peuvent donc ne pas refléter les versions complètes ou finales du prochain. changements.

Pendant que vous êtes ici, jetez un œil à notre liste des meilleurs éléments Teamfight Tactics et à notre liste de niveaux TFT si vous souhaitez vous rafraîchir avant votre prochain match.

Partager : Tweet