Notes de mise à jour 10.23 de Teamfight Tactics – Changements de trait divin, gardien

La fin de l’année approche, fans de Teamfight Tactics. Les feuilles des arbres changent de couleur, les jours se refroidissent et nous nous rapprochons de plus en plus de la fin du cycle de patchs 2020 du jeu multijoueur. Le patch 10.22 de TFT s’est terminé sur les terrains de test de l’autobattler et est mis en ligne, ce qui signifie qu’il est temps de voir ce que la prochaine mise à jour contient.

Le patch 10.23 de Teamfight Tactics a maintenant commencé à tomber sur le PBE pour sa propre quinzaine de tests, et bien qu’il n’y ait qu’une poignée de changements d’équilibre qui ont surgi jusqu’à présent, ils valent la peine d’être pris en compte pour avoir une idée de ce qui se passe sur le très bientôt. Tout d’abord, quelques changements d’équilibre des traits – prenez note, fans de Warlord et Keeper Champion! Le premier de ces deux traits est de voir un peu un buff pour six builds d’unité, avec une augmentation de la puissance des sorts. Keeper, quant à lui, a un peu ajusté son effet.

En ce qui concerne Champs, Xin Zhao et Ahri sont les seuls à avoir été modifiés pour le moment, mais vous pouvez vérifier ce qui se passe dans les notes ci-dessous.

Comme toujours, assurez-vous de continuer à vérifier ces notes au cours du cycle de test de la mise à jour, car nous verrons sûrement plus de changements apparaître pour bricoler très bientôt – et nous inclurons tout ce que vous devez savoir ici. Pour l’instant, jetons un coup d’œil aux notes du patch 10.23 de Teamfight Tactics:

ÉCHANTILLON DE TACTIQUES DE TEAMFIGHT 10.23 CHANGEMENTS DE BALANCE DE CHAMPION

Xin Zhao – modifié (niveau trois)

La capacité de Xin Zhao a été modifiée: «Garde du croissant: Xin Zhao le balaie, lui [200/250/350 (x SP)] de ses dégâts d’attaque aux ennemis proches et gagner [30/40/100] Armure et résistance magique pour le reste du combat »



Ahri – poli (niveau quatre)

Les dégâts infligés par la capacité d’Ahri sont passés de 475/675/3000 à 500/750/3000.

* Morgana – polie

* Remarque – cela a déjà été livré en direct, mais pourrait être de retour pour test ou annulé, selon la façon dont cela se passe dans le jeu en direct:

Mise à jour du correctif – Nous avons également expédié accidentellement le changement suivant: Morgana Spell Dmg: 250/400/2000 >>> 325/525/2000 Ce n’était pas prévu et dû à une erreur, mais nous allons le laisser pour le moment. Gardera un œil sur les choses et annulera via B-Patch la semaine prochaine si nécessaire. pic.twitter.com/YfvTJsOjk5 – Riot Mort (@Mortdog) 28 octobre 2020

ÉCHANTILLON DE TACTIQUES DE COMBAT D’ÉQUIPE 10.23 CHANGEMENTS DE BALANCE DES TRAITS

Keeper – effet modifié

«Au début du combat, les Gardiens s’accordent, ainsi qu’à tous les alliés proches, un bouclier pour une durée. Ce bouclier est 50% plus fort sur les gardiens. » Deux unités: 175 boucliers, 8 secondes Quatre unités: 250 bouclier, 10 secondes Six unités: 400 boucliers, 15 secondes



Warlord – amélioré

Puissance des sorts (six unités) augmentée de 40 à 45.

C’est à peu près tout pour les notes du patch 10.23 de Teamfight Tactics pour le moment, mais revenez régulièrement car d’autres modifications et mises à jour apparaîtront probablement sur le PBE avant la mise en ligne du patch dans quelques semaines. Selon le calendrier des correctifs de League of Legends 2020, le correctif TFT 10.23 sera mis en ligne le mercredi 11 novembre 2020. Il convient de noter que ce qui précède est basé sur ce qui est à tester, donc peut ne pas refléter les versions complètes ou finales des changements à venir. .

