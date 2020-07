NOS4A2 Saison 2 Episode 6 Review: Le sablier et en savoir plus pour vous !!!

– – – NOS4A2 Saison 2 Episode 6 Une des nombreuses décisions plus intelligentes dans «The Hourglass» est de s’appuyer sur Maggie (Jahkara Smith), qui a été sous-utilisée cette saison. Elle était une partie si vitale de la première saison de NOS4A2, étant la percée de Vic dans le monde du surnaturel, et cette saison, elle a principalement simplement été suspendue, peur d’utiliser son sac de tuiles à la suite d’horribles effets involontaires. elle souffre. C’est en soi un rôle crucial – les cadeaux ont des pénalités – mais ce n’est pas essentiellement le facteur le plus excitant d’être à la télévision, et voir un personnage aussi dynamique mis à l’écart est toujours décevant. Néanmoins, Maggie prouve son prix sur cet épisode, en raison de sa volonté de se mettre en danger pour ses associés et ses cadeaux. Le seul facteur que je garde à l’esprit concernant la série Fullmetal Alchemist est le refrain répété concernant la réglementation du commerce équitable. Utiliser une influence signifie qu’il faut renoncer à une chose de valeur égale. Pour Vic (Ashleigh Cummings) et Maggie, cela semble être leur bien-être physique, Vic ayant des complications et des fièvres débilitantes et Maggie passant du bégaiement aux crises. Pour Charlie (Zachary Quinto), c’est la vie des autres, en particulier des enfants (et, dirait-on peut-être, des assistants, étant donné que chacun des sbires de Charlie se retrouve sans vie ou probablement en prison). The Hourglass Man, alias Jonathan Beckett (Paul Schneider), révèle à Maggie une option unique pour contourner le prix de sa récompense a choisi. Néanmoins, il y a néanmoins un péage à payer. Le péage est plus que simplement physique. L’un des nombreux problèmes sur lesquels Maggie et Hourglass se concentrent tout au long de leur séjour au bar du complexe est que, pour des personnes comme elles, avoir une relation avec une personne traditionnelle est difficile. Ils sont attirés par la capacité, quelle que soit leur inquiétude, de paraphraser l’une des nombreuses traces supérieures du script de Loy A. Webb. Si rien d’autre, Hourglass est charmant et a un excellent moyen d’attirer quelqu’un avec ses phrases, autant qu’avec son énergie, même lorsque son énergie finit par être nocive pour tout le monde autour de lui en raison de ses moyens. inciter les individus à faire ce qu’il désire pendant la période de temps pendant laquelle les sables tombent, et la vérité que l’utilisation de sa récompense a tendance à être, comme on le voit chez le médecin dans l’ouverture froide et chez les courtiers du FBI au préalable, autonettoyante . Utiliser un cadeau tout en atténuant les frais signifie à la fois que vous vous blessez, sinon vous blessez une autre personne, ce qui est un dilemme éthique qui attire l’attention (même si ce n’est pas le genre de dilemme avec lequel Maggie va se débattre étant donné son caractère). – – –

