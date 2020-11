Norm Crosby, comédien connu sous le nom de ‘Mr. Malaprop, décède à 93 ans

Norm Crosby, le comédien dont l’anglais fracturé lui a valu la renommée de «M. Malaprop », est décédé samedi à 93 ans.

Il est décédé d’une insuffisance cardiaque à Los Angeles, a déclaré sa femme, Joan, au Hollywood Reporter.

Le natif de Boston était un habitué du circuit de la comédie debout dans les années 1950, projetant un personnage de col bleu d’à côté qui était construit sur sa compréhension souvent fragile du vocabulaire – il irait chez le tailleur parce que son pantalon a besoin une «altercation» ou appeler «catastrophe» un signe de ponctuation ou affirmer que les personnes qui ne savent ni lire ni écrire ont un problème avec «l’illégitimité».

Sa routine a conduit à de fréquentes apparitions dans des talk-shows télévisés animés par Ed Sullivan, Johnny Carson et Merv Griffin. Il a partagé la vedette dans l’éphémère sitcom NBC de Phyllis Diller en 1968 et est apparu sur de nombreux rôtis télévisés tout au long des années 1970 et 1980. De 1978 à 1981, il anime la série souscrite «The Comedy Shop» avec des apparitions de bandes dessinées émergentes.

Son personnage de tous les hommes l’a également amené à devenir un porte-parole de marques nationales, en vedette dans des publicités pour Red Lobster et Anheuser-Busch’s Bière légère naturelle.

En 1988, il a joué dans la sitcom Showtime d’une saison d’Alan Zweibel «The Boys» avec Norman Fell et Allen Garfield. Il a continué à apparaître dans des émissions de télévision et des films pendant des décennies, y compris des camées dans «Love Boat» «LA Law», «Diagnosis Murder», «Arli $$» et le film 2013 d’Adam Sandler «Grown Ups 2».

Crosby a également été le co-animateur de longue date du téléthon de la Muscular Dystrophy Association de Jerry Lewis.