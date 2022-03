Noomi Rapace : top 5 de ses meilleurs films (en plus de Black Crab)

Née en Suède, Noomi Rapace a commencé sa carrière d’actrice à un jeune âge (7 ans), jouant dans de nombreux films et séries en Suède et au Danemark. Après avoir interprété avec succès le rôle de Lisbeth Salander dans la série de films Millenium (Les Hommes qui n’aimaient pas les Femmes, etc.) basée sur les livres de Steig Larrson, Noomi Rapace a connu un succès international.

Elle a poursuivi sur sa lancée en jouant dans de nombreuses productions américaines, ce qui lui a valu une notoriété mondiale. Avec la sortie de Black Crab sur Netflix, il semble approprié de réfléchir à la carrière d’actrice de Noomi Rapace.

5. Millénium 2 : La Fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette (2009)

En tant que suite de Millénium : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes, Noomi Rapace a l’occasion d’étendre la portée de la vie de Lisbeth Salander, en explorant l’enfance traumatisante du personnage et la façon dont elle influence ses décisions aujourd’hui.

Bien qu’ils soient techniquement les moins bien notés des trois films de la série, ils ont été tournés l’un après l’autre, ont une atmosphère très similaire et sont considérés comme étant de qualité similaire. Avec plus de sept heures de film dans la série, il ne fait aucun doute que le personnage de Lisbeth reçoit beaucoup de développement, permettant à Rapace d’explorer pleinement son personnage, comme elle a l’habitude de le faire.

4. Millénium 3 : La Reine dans le palais des courants d’air (2009)

Le dernier volet de la trilogie Millenium suit Lisbeth Salander alors qu’elle se bat contre plusieurs accusations de meurtre au tribunal et qu’elle doit faire face à un drame familial continu. Le film apporte une conclusion dramatique à l’histoire de Lisbeth Salander, lui donnant une fin heureuse quelque peu méritée.

Millénium 2 & 3 - Bande-annonce diptyque

Lire cette vidéo sur YouTube

Se classant légèrement au-dessus du film central de la série, de nombreuses personnes ont loué le film pour le rôle profond et continu de Noomi Rapace dans le personnage de Lisbeth Salander. De plus, les fans apprécient que la conclusion du tournage éreintant de ces films lui ait permis de capitaliser sur son nouveau succès, en apparaissant dans plusieurs projets connus.

3. Conspiracy (2017)

Le film Conspiracy de 2017 présente une Noomi Rapace aguerrie en tant que vedette principale d’un film d’action et de suspense aux côtés d’Orlando Bloom, Michael Douglas et Toni Collette. Si Conspiracy n’est pas l’un des meilleurs films de Toni Collette, il est considéré comme le troisième meilleur film de Noomi Rapace.

CONSPIRACY – Prise au piège [au cinéma le 31 mai 2017]

Lire cette vidéo sur YouTube

Dans ce film, elle joue le rôle d’Alice Racine, agent de la CIA, qui est accusée d’une attaque terroriste biologique. Pendant le tournage du film, Noomi Rapace s’est déchiré un muscle de l’estomac, s’est fracturé le nez et s’est cassé le pied. Les blessures qu’elle a reçues pendant le tournage de Conspiracy témoignent de l’engagement de Noomi Rapace dans son travail, car elle n’a même pas arrêté de tourner après ces blessures.

2. Sherlock Holmes 2 : Jeu d’ombres (2011)

Dans la première grande production américaine de Noomi Rapace après le succès mondial de la trilogie Millenium, elle incarne la voyante Madame Simza, qui assiste Holmes et Watson dans leur dernière aventure. Sherlock Holmes 2 : Jeu d’ombres a été une étape importante dans la carrière de Noomi Rapace, car il s’agissait de son premier rôle anglophone.

Sherlock Holmes 2 : Jeux d'Ombres - Bande Annonce Officielle (VF) - Robert Downey Jr / Jude Law

Lire cette vidéo sur YouTube

Suite aux rumeurs de l’implication de Noomi Rapace dans le film Sherlock Holmes 3, beaucoup espèrent que la suite suivra l’intrigue de Jeu d’ombres. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, il serait logique d’inclure le personnage de Noomi Rapace, Madame Simza, et de poursuivre à la fois son histoire et la carrière de Noomi Rapace dans le cinéma américain.

1. Millénium : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes (2009)

Noomi Rapace doit sans doute son succès continu à ce film. Non seulement sa performance lui a valu plusieurs nominations à des prix, mais l’intrigue de Millénium : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes (The Girl with the Dragon Tattoo) s’est poursuivie avec deux suites, donnant à Noomi Rapace plusieurs occasions d’incarner le même personnage, ce qui est assez rare au cinéma.

Millénium - Les hommes qui n'aimaient pas les femmes - Bande Annonce 2 VOST

Lire cette vidéo sur YouTube

L’accueil critique de Millénium : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes a été majoritairement positif, notamment en ce qui concerne l’interprétation par Noomi Rapace d’un personnage qui a subi des abus et qui décide de se venger de son agresseur. En outre, nombreux sont ceux qui affirment que si le film en lui-même n’est pas entièrement passionnant, il est fortement rehaussé par Noomi Rapace, dont l’engagement évident dans son travail est visible dans sa performance.