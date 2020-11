Noomi Rapace retourne en Suède pour Netflix Action-Thriller – / Film

Noomi Rapace retourne à Tatouage De Dragon pays avec un nouveau film Netflix. L’actrice jouera dans Crabe noir, un thriller d’action basé sur un roman de l’écrivain suédois Jerker Virdborg. L’histoire se déroule dans un «monde post-apocalyptique déchiré par le changement climatique et la guerre», donc il semblera sans aucun doute étrangement familier à presque tout le monde. Cela marque le premier retour de Rapace en Suède depuis qu’elle a éclaté grand avec le Tatouage De Dragon série et s’est dirigé vers Hollywood.

Plusieurs points de vente rapportent que Noomi Rapace jouera dans Crabe noir, un nouveau film suédois pour Netflix. Adam Berg dirigera le projet, basé sur le roman de Jerker Virdborg. Voici un synopsis, via The Wrap:

Crabe noir est un thriller d’action scandinave qui se déroule dans un monde postapocalyptique déchiré par le changement climatique et la guerre. Pendant un hiver sans fin, six soldats sont envoyés en mission dangereuse à travers la mer gelée pour transporter un colis qui pourrait enfin mettre fin à la guerre. Équipés de patins à glace, ignorant ce qu’ils transportent ou à qui ils peuvent faire confiance, la mission remet en question leurs croyances et les oblige à se demander: qu’est-ce qu’ils sont prêts à sacrifier pour leur propre survie?

Cela marquera le premier film suédois de Rapace depuis les années 2010 Au-delà. L’actrice a éclaté après être apparue dans l’original Fille avec le tatouage de dragon trilogie et transformé cette renommée en une carrière dans les photos hollywoodiennes. Ce ne sera pas non plus son premier film lié à Netflix. Elle a joué dans Qu’est-il arrivé à lundi, un film Netflix de 2017 que je suis sûr à 100% que vous avez oublié.

«Je suis très heureux de revenir en Suède et de faire Crabe noir», A déclaré Rapace (via THR). « [It’s] mon premier film suédois depuis des années. J’ai hâte de vous habiller et de partir en voyage – explorez les ombres humaines et glissez à travers des rêves brisés et un monde à la pointe Survie à quel prix? »

«En tant que Suédois, vous grandissez en sachant que vous vivez dans un pays de paix et d’égalité, le tout en toute sécurité ici. Mais récemment, nous avons tous appris à quel point nos sociétés sont fragiles en raison des pandémies, des guerres civiles, du réchauffement climatique et du chaos économique. Comment serait-ce de se réveiller un jour dans une Suède totalement détruite et déchirée par la guerre? » a ajouté Mattias Montero, qui produit pour Netflix avec Malin Idevall via leur Indio.

Netflix prévoit une sortie mondiale pour Crabe noir parfois dans 2022, quand tout dans le monde redeviendra vraisemblablement normal (croisons les doigts!).

