«  Non, Microsoft ne réinitialisera pas Windows en Linux  », soutient le gestionnaire de Canonical pour Ubuntu sur WSL

Le mois dernier, Eric Raymond a suggéré que Microsoft pourrait passer à un noyau Linux qui émule Windows. Le rédacteur en chef de ZDNet, Steven J. Vaughan-Nichols, a fait valoir qu’une telle décision «était parfaitement logique», et le défenseur de l’open source Jack Wallen a même suggéré à Microsoft d’abandonner complètement Windows pour une nouvelle distribution nommée Microsoft Linux.

Cela a finalement attiré l’attention du responsable de l’ingénierie de Canonical pour Ubuntu sur WSL, qui a publié un article de blog avec ses propres pensées personnelles. Son titre? « Non, Microsoft ne rebase pas Windows sur Linux. »

Le noyau NT de Windows offre un degré de compatibilité ascendante, de prise en charge à long terme et de disponibilité des pilotes que Linux s’approche maintenant. Il en coûterait des millions de dollars pour les reproduire sous Linux. Microsoft a beaucoup de clients payants pour continuer à prendre en charge Windows tel quel, certains pendant des décennies. Windows n’est pas un drain pour Microsoft qui justifierait les frais de rebasage vers Linux pour des économies, comme Raymond l’a soutenu … On ne sait pas si l’espace utilisateur Windows pourrait même être rebasé de NT vers le noyau Linux et maintenir la compatibilité que Windows est connu pour, en particulier pour ce que les clients d’entreprise avec des applications critiques paient pour obtenir …

Microsoft a doublé Windows ces dernières années. Microsoft a investi dans la convivialité, de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de performances pour Windows 10 qui ont porté leurs fruits. Ces améliorations, collaborations avec les OEM et la Surface ont contribué à revitaliser un marché des PC qui à un moment donné risquait de tomber aux mains des iPad et des Chromebooks … Les réorganisations internes en 2018 et 2020 montrent que l’avenir de la Surface et de Windows sont désormais inextricablement liés . Windows alimente la Xbox et nous sommes dans une résurgence des jeux PC principalement basés sur Windows. Microsoft a également des idées pour Windows 10X, le prochain concept de système d’exploitation après Windows 10 (que je pense que nous allons obtenir progressivement), avec du matériel futur comme le Surface Neo à l’esprit …

La question beaucoup plus intéressante n’est pas de savoir si Microsoft envisage de rebase Windows sur Linux, mais dans quelle mesure Windows ira sur l’open source. Nous voyons déjà des composants tels que Windows Terminal, PowerToys et d’autres composants Windows commencer à fonctionner ou devenir open source. L’objectif le plus logique et réaliste ici est une ouverture continue des composants Windows et du processus de développement Windows, même au-delà du programme Insiders, d’une manière qui profite aux autres systèmes d’exploitation …

Raymond a raison dans une partie clé de son blog. Je pense que l’ère des guerres des OS de bureau est en train de se terminer. Nous entrons dans une nouvelle ère où votre poste de travail haut de gamme exécutera simultanément plusieurs systèmes d’exploitation, comme les environnements d’exécution, et pas nécessairement tous localement. Le choix ne sera pas vraiment Windows ou Linux, ce sera de savoir si vous démarrez d’abord Hyper-V ou KVM, et les piles Windows et Ubuntu seront réglées pour bien fonctionner sur l’autre. Microsoft apporte des correctifs au noyau Linux pour bien exécuter Linux sur Hyper-V et peaufine Windows pour qu’il fonctionne correctement sur KVM. Les meilleures parties d’Ubuntu viendront sur Windows et les meilleures parties open source de Windows viendront sur Ubuntu, grâce à une tendance croissante vers l’open source dans Microsoft.

Le principal avantage est que l’open source a gagné. Et Raymond peut être fier d’avoir aidé à expliquer le cas du modèle de développement open source quand il l’a fait.

Le message explore également «les raisons pour lesquelles je pense que ce fantasme continue à surgir sur Slashdot et Hacker News», qualifiant l’idée de «fantasme de longue date pour les défenseurs de l’open source et de Linux».

Mais au lieu de cela, il conclut: « Ni Windows ni Ubuntu ne vont nulle part. Ils vont juste continuer à s’améliorer grâce à l’open source. »