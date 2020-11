Nominés aux Game Awards 2020

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que les nominés seront annoncés.

«En 2020, les jeux vidéo nous ont connectés et réconfortés plus que jamais, et cela fait de l’édition 2020 des Game Awards notre émission la plus importante de tous les temps», a déclaré Keighley dans un communiqué plus tôt cette année. «Notre équipe travaille d’arrache-pied pour proposer un programme novateur et réfléchi qui célèbre l’excellence, prévoie l’avenir et amplifie les voix importantes qui façonnent l’avenir de ce média.»

Les Game Awards 2020 lanceront également «un week-end de contenu de jeu jouable instantanément, de drops dans le jeu, de démos et de diffusions en direct qui célèbrent l’avenir passionnant des jeux vidéo sur PC, console, mobile et expériences de réalité mixte.»

Les fans devraient s’attendre à des «ventes de prix de jeu» sur divers marchés numériques. Ce sera probablement le bon moment pour acheter les jeux que vous avez reportés toute l’année.

Le compositeur nominé aux BAFTA et aux Emmy, Lorne Balfe, revient en tant que directeur musical et chef d’orchestre des Game Awards pour sa diffusion dans plusieurs villes en 2020, et dirigera le London Philharmonic Orchestra (LPO) de renommée mondiale depuis les célèbres studios Abbey Road de Londres.

