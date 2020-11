Nom de la planète de glace mandalorienne révélée – / Film

Dans la saison 2 récemment diffusée, l’épisode deux de Le mandalorien, «Chapitre Dix: Le Passager», Din Djarin (Pedro Pascal) et l’Enfant s’écrase sur une planète de glace mystérieuse et déserte. Une planète de glace qui a été taquinée dans la bande-annonce pour Le mandalorien saison 2, et qui a envoyé l’esprit de Guerres des étoiles course des fans: était-ce Ilum, le futur emplacement de la base Starkiller en Star Wars: Le réveil de la force? Ou était-ce encore une autre planète de glace familière? La réponse était cachée dans l’épisode lui-même, et bien qu’il s’agisse en fait d’une planète de glace qui est déjà apparue à l’écran, ce n’est peut-être pas celle que vous attendez.

Spoilers pour Le mandalorien, saison 2, épisode 2, «Chapitre dix: Le passager» suivent.

Menant à la première de Le mandalorien saison 2, il y avait beaucoup de spéculations concernant l’identité de la planète de glace inconnue apparue dans les bandes-annonces. Din Djarin et l’enfant ont finalement atterri (ou s’écraser) sur ce monde dans «Chapitre 10: Le passager», mais leur temps sur la planète semble s’écouler sans vraiment révéler où ils se trouvaient – à moins que vous ne connaissiez Aurebesh, le langage écrit de la Guerres des étoiles univers.

Un utilisateur du sous-programme Star Wars Leaks (via CBR) a traduit l’écran d’affichage du vaisseau spatial de Din, le Razor Crest, qui a identifié la planète de glace comme étant Maldo Kreis à Aurebesh. Ce nom vous semble-t-il familier? C’est parce que Maldo Kreis est la même planète sur laquelle Din s’est rendu dans le tout premier épisode de Le mandalorien, alors qu’il traquait un Mythrol avec une prime sur la tête.

Quelques fans seront peut-être déçus d’apprendre que la planète de glace dans « The Passenger » est Maldo Kreis et non Ilum, mais c’est peut-être pour le mieux – ça continue Le mandalorien contenue dans son petit coin de l’univers, déconnecté du plus grand Guerres des étoiles Skywalker Saga, mis à part les liens de l’enfant avec les Jedi. Faire de la planète de glace Ilum a peut-être semblé trop comme un effort de chausse-pied en référence à Star Wars: Le réveil de la force, et de cette façon, le spectacle maintient ce sentiment d’être le Far West de la Guerres des étoiles galaxie.

Le mandalorien est créé par Jon Favreau, et met en vedette Pedro Pascal, avec les stars invitées Gina Carano, Carl Weathers et Giancarlo Esposito. De nouveaux épisodes sont diffusés tous les vendredis sur Disney +.

Un chasseur solitaire se fraye un chemin à travers les confins de la galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République.

