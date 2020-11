Nokia 8 V 5G UW est officiel: Nokia propose un produit phare abordable à Verizon

Si vous êtes un fabricant de smartphones qui souhaite bien performer sur le marché américain, votre téléphone a besoin d’un ingrédient clé. Non, ce n’est pas la dernière puce ou un écran OLED. En fait, cela n’a pas grand-chose à voir avec le téléphone lui-même. D’accord, d’accord, assez de taquineries. Nous parlons de soutien aux transporteurs. La grande majorité des Américains achètent leurs téléphones auprès de l’un des trois principaux opérateurs: Verizon, T-Mobile et AT&T, et si votre téléphone n’est pas sur eux, pour la plupart des gens, cela pourrait aussi bien ne pas exister.

C’est pourquoi aujourd’hui est un jour très important pour Nokia. HMD Global, la société derrière les smartphones Nokia, propose aux consommateurs américains son smartphone le plus haut de gamme actuellement, le Nokia 8 V, en partenariat avec Verizon, le plus grand opérateur, au cas où vous ne le sauriez pas. L’exclusivité Verizon est juste dans le nom: Nokia 8 V 5G UW. Oui, c’est une bouchée, mais Nokia voulait s’assurer que le nom est suffisamment descriptif de ce que le téléphone représente. Le V est pour Verizon, la 5G est assez explicite et UW signifie Ultra Wideband, ce qui souligne que le téléphone prend en charge le réseau mmWave de Verizon pour un Internet ultra-rapide et à faible latence.

La prise en charge du réseau 5G de Verizon nécessite des modifications matérielles dans certains téléphones, c’est pourquoi l’opérateur obtient souvent des versions dédiées de modèles populaires avec le surnom «UW» à la fin. Il en va de même pour le Nokia 8 V, que certains d’entre vous ont peut-être reconnu sur les photos comme étant le Nokia 8.3. Mais pour l’instant, regardons ce téléphone comme s’il s’agissait d’un tout nouveau téléphone.

Conception du Nokia 8 V

Les looks du Nokia 8 V sont dans la lignée des téléphones Nokia des derniers mois. À l’avant, nous avons un écran perforé IPS LCD de 6,8 pouces avec un cadre légèrement épais en bas. Un changement intéressant que nous constatons sur ce Nokia est le manque de marque sur cette même lunette, ce dont les utilisateurs n’étaient généralement pas fans. Grâce à ce changement, le design est beaucoup plus propre, ce qui est certainement un plus.

À l’arrière, le Nokia 8 V a une bosse d’appareil photo très reconnaissable en forme de beignet est le mot le plus approprié. Il ressemble à celui du Huawei Mate 40 Pro mais beaucoup plus petit et avec des caméras moins impressionnantes à l’intérieur, mais plus à leur sujet plus tard.

Il n’y a pas de capteur d’empreintes digitales à l’arrière ou sous l’écran d’ailleurs. Vous pouvez le trouver, à la place, dans le bouton d’alimentation du téléphone.

Dans l’ensemble, le téléphone a l’air bien mais ce n’est pas nouveau pour les smartphones de Nokia. Même les modèles économiques ont une qualité de construction qui dépasse souvent ce que vous attendez pour ce prix. Il est maintenant temps de parler de ce qu’il y a à l’intérieur.

Spécifications du Nokia 8 V

Nokia commercialise ce téléphone comme un produit phare abordable. Et en 2020, cela signifie une chose: il est alimenté par le Snapdragon 765G. Cette puce a fait le tour cette année, de la Pixel 5 et le LG Velvet à d’innombrables autres téléphones, le 765G s’est avéré être l’une des meilleures puces au rapport qualité-prix. Il a suffisamment de puissance pour satisfaire l’utilisateur moyen des performances et ses cœurs efficaces offrent également une excellente durée de vie de la batterie.

Dans le Nokia 8 V, la puce Snapdragon est associée à 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Ces spécifications sont inférieures à celles du Nokia 8.3 5G, mais c’est un sacrifice que nous avons vu auparavant avec d’autres versions de téléphones Verizon. Et bien que le stockage soit inférieur à ce que nous avions l’habitude de voir sur les téléphones Android à ce prix, au moins le téléphone dispose d’un emplacement pour une carte micro SD et prend en charge jusqu’à 1 To de stockage extensible.

Pour garder le téléphone en vie, une batterie de 4500 mAh prend en charge une charge rapide de 18 W. Combiné avec la puce frugale, vous pouvez facilement obtenir 2 jours d’autonomie si vous n’êtes pas un utilisateur très lourd.

Une dernière chose pendant que nous parlons de spécifications, le Nokia 8 V dispose d’une prise casque!

Appareils photo Nokia 8 V

En ce qui concerne les appareils photo, le Nokia 8 V dispose d’un système à quatre caméras. Comme vous l’avez peut-être deviné, il s’agit d’un abordable produit phare, l’une des quatre caméras est un capteur de profondeur. Et un autre est un appareil photo macro 2MP. Voici les spécifications complètes des caméras:

Pas de téléobjectif sur ce téléphone, mais le grand capteur principal 64MP devrait faire un bon travail pour fournir des photos avec zoom 2X via le recadrage. Nokia est particulièrement fier de la caméra ultra grand angle, la qualifiant de «meilleure de sa catégorie» et de «performances incroyables en basse lumière». Ces déclarations méritent d’être mises à l’épreuve. Bien sûr, Nokia combine les pixels de l’appareil photo principal pour en former des plus grands pour ses photos en mode nuit, de sorte que l’appareil photo principal devrait également fonctionner correctement sous un faible éclairage.

Le Nokia 8 V est au prix de 699,99 $ et sera mis en vente demain, le 12 novembre, le Site Web de Verizon et chez Best Buy. Par rapport au Pixel 5 et Galaxy S20 FE, dont le prix est le même, le Nokia 8 V n’est pas très favorable. Il manque un écran OLED avec un taux de rafraîchissement élevé, une mémoire et un stockage inférieurs et le S20 FE dispose de la puce Snapdragon 865 plus puissante, en plus du meilleur affichage. Même si les performances en basse lumière de l’appareil photo ultra-large sont supérieures, ce ne sera guère une raison de choisir le Nokia par rapport aux autres options. La plus grosse batterie semble être l’avantage le plus évident à l’heure actuelle. Le Nokia 8 V est plus proche du Pixel 4a 5G en termes de spécifications, et c’est un téléphone 100 $ moins cher que chez Verizon.

Néanmoins, si vous êtes un fan de la marque ou si vous voulez vraiment cette prise casque (que le Pixel 4a 5G a également), vous pouvez envisager le Nokia 8 V.Il vous servira bien et Nokia a de bons antécédents avec les logiciels. mises à jour, ce qui est assez important.