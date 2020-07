Nokia 8.3 5G atteindra les États-Unis plus de six mois après son annonce

HMD Global a annoncé aujourd’hui son intention de vendre le Nokia 8.3 5G aux États-Unis à partir de l’automne. Cette décision est la première prise par Juho Sarvikas de HMD, qui ajoute un nouvel accent sur l’Amérique du Nord à sa liste de responsabilités.

Le Nokia 8.3 5G a été annoncé pour la première fois en mars et est l’appareil le plus haut de gamme de la liste actuelle de smartphones de HMD. Il s’agit du premier téléphone 5G de la société et possède le plus grand nombre de bandes radio 5G disponibles sur tous les téléphones – tant que nous comptons sous-6 GHz; le téléphone ne prend pas en charge mmWave 5G. Aux États-Unis, AT&T et Verizon Wireless sont les deux plus grands fournisseurs de mmWave 5G, tandis que T-Mobile s’appuie principalement sur des fréquences inférieures à 6 GHz. Cela signifie que le Nokia 8.3 5G, lorsqu’il est déverrouillé, fonctionnera mieux sur le réseau de T-Mobile.

En plus de la radio 5G, le 8.3 dispose d’un écran de 6,81 pouces avec une résolution Full HD + de 2400 x 1080. Il est capable de mettre à l’échelle le contenu SDR en HDR pour ajouter de la profondeur à la couleur. Le Nokia 8.3 5G est un sandwich en verre, avec du verre des deux côtés d’un cadre en aluminium. Il est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 765G et comprend 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4500 mAh. L’appareil photo principal dispose d’un capteur 64MP, auquel s’ajoute un objectif ultra grand angle 12MP, un objectif macro et un capteur de profondeur. HMD n’a pas dit si ou quand il sera mis à jour vers Android 11, qui devrait arriver avant le téléphone lui-même.

Ce qui est peut-être plus remarquable que l’arrivée imminente du téléphone aux États-Unis, c’est l’impulsion de sa disponibilité. Juho Sarvikas, chef des produits de longue date chez HMD Global, prend de nouvelles responsabilités pour l’Amérique du Nord. Il a été nommé vice-président Amérique du Nord chez HMD, un rôle qu’il assumera aux côtés de celui de CPO. Sarvikas travaillera avec les opérateurs américains pour amener davantage de ses appareils, en particulier ceux dotés de la 5G, sur le marché postpayé.

HMD affirme que le changement vise à montrer son engagement envers l’Amérique du Nord. «Nous doublons aux États-Unis et nous sommes extrêmement heureux d’annoncer la nomination de Juho au poste de vice-président pour l’Amérique du Nord», a commenté Florian Seiche, président-directeur général. «Nous sommes impatients de travailler encore plus étroitement avec les opérateurs de la région pour stimuler la croissance et apporter la vision des téléphones Nokia.»

Le Nokia 8.3 5G arrive sur les marchés mondiaux cet été pour 599 € (~ 646 $). HMD Global a déclaré que le téléphone ne serait disponible aux États-Unis que «cet automne». Le prix du marché américain n’a pas été annoncé.