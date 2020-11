Noel Whelan réagit à la victoire de Leeds United contre Everton ce soir – .

ADRIAN DENNIS / AFP / Getty Images

Leeds United est revenu à la victoire en Premier League ce soir avec une victoire 1-0 sur Everton à l’extérieur de Goodison Park.

L’équipe de Marcelo Bielsa avait subi des défaites successives 4-1 en championnat avant la trêve internationale et avait disputé un match nul et vierge avec Arsenal à Elland Road le week-end dernier.

Samedi soir, le club du West Yorkshire a pris le dessus sur Everton 1-0, grâce au but de Raphinha à la 79e minute.

7 Les plus jeunes débuts du football professionnel: où sont-ils maintenant?

mariée

755482

7 Les plus jeunes débuts du football professionnel: où sont-ils maintenant?

/static/uploads/2020/11/684005_t_1606418886.jpg

684005

centre

L’ancien attaquant de Leeds, Noel Whelan, suivait le match pour BBC Radio Leeds, et il a donné son avis sur la victoire de l’équipe visiteuse.

Whelan a déclaré sur BBC Radio Leeds (19h28, 28 novembre 2020): «Grande performance. Un genre de performance similaire contre Arsenal, tant d’occasions dans ce match, mais il a fallu un moment de brillance et une belle frappe de Raphinha pour séparer ces deux équipes, et avec quel but sortir du but.

Statistiques du match

Au cours des 90 minutes à Goodison Park samedi soir, les hôtes Everton détenaient 42% de la possession, ont pris 15 tirs dont huit étaient cadrés et remporté quatre virages, selon BBC Sport.

Les visiteurs de Leeds détenaient 58% de la possession, ont pris 23 tirs dont sept étaient cadrés et ont remporté deux virages, selon BBC Sport.

Le résultat signifie que Leeds est maintenant 11e du tableau de la Premier League avec 14 points en 10 matchs, tandis qu’Everton est sixième avec 16 points en 10 matchs.

Michael Steele / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Lukasz Fabianski identifie le moment où la fortune de West Ham a changé sous David Moyes