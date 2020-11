Noel Whelan et l’ancien milieu de terrain réagissent à la défaite de Leeds United contre Leicester City – .

in

Leeds United a subi une défaite 4-1 aux mains de Leicester City à Elland Road en Premier League ce soir.

Les Blancs ont entamé le match contre les Foxes grâce à une victoire 3-0 sur Aston Villa à l’extérieur de la maison à Villa Park en championnat.

Le club du West Yorkshire était très confiant et aura cherché à ramasser les trois points, mais il s’est effondré pour perdre 4-1.

Harvey Barnes a mis l’équipe de Brendan Rodgers en tête après seulement deux minutes, et Youri Tielemans a doublé l’avantage à la 21e minute.

Stuart Dallas a réduit de moitié le déficit de Leeds dans les premières minutes de la seconde période, mais Jamie Vardy a rétabli l’avantage de deux buts de Leicester à 76 minutes avant que Tielemans ne fasse 4-1 sur penalty dans le temps additionnel.

L’ancien attaquant de Leeds, Noel Whelan, suivait le match pour BBC Radio Leeds, et il a donné son avis sur le résultat final.

Whelan a déclaré sur BBC Radio Leeds à plein temps (21h54, 2 novembre 2020): «Je leur en donne le crédit. Il y a eu un peu plus de combat et un peu plus de qualité en seconde période, mais encore une fois, il y a eu des choses qui nous ont laissé tomber. Le tacle de Klich, penalty, tous ces buts sauf probablement le troisième étaient défendables. Nous leur avons en fait donné des objectifs.

L’ancien milieu de terrain de Leeds Andy Couzens a donné sa réaction sur Twitter à la défaite des Blancs.

Leçon difficile ce soir d’une très bonne équipe de Premier League !! Vous devez tenter votre chance quand ils arrivent et garder les erreurs hors de notre jeu. Au prochain #mot – andy couzens (@ andycuz23) 2 novembre 2020

Le résultat signifie que Leeds est désormais 12e du tableau de la Premier League avec 10 points en matches.

L’équipe de Marcelo Bielsa reviendra au combat samedi lorsqu’elle affrontera Crystal Palace à l’extérieur de la maison à Selhurst Park à Londres en Premier League.

