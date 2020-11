Noël sera-t-il verrouillé? À quoi pourraient ressembler les restrictions de Covid au Royaume-Uni, selon les experts

À l’approche de la date de fin actuelle du deuxième verrouillage national de l’Angleterre, les gens se demanderont quel type de Noël ils apprécieront. Annonçant les mesures strictes, du 5 novembre au 2 décembre, Boris Johnson a déclaré à la nation: «Noël va être différent cette année, très différent, mais j’espère sincèrement qu’en prenant des mesures fermes maintenant, nous pouvons permettre Bien que l’effet de ce blocage dans la lutte contre les cas de Covid-19 ne soit pas encore connu, des vaccins qui sont efficaces à plus de 90% pour prévenir Covid-19 font leur apparition. Le gouvernement britannique a déclaré qu’il se préparait à déployer des vaccins dès décembre si leur efficacité et leur innocuité sont confirmées. Avec autant d’incertitude pour le moment, la seule chose sur laquelle on peut compter est que Noël 2020 ne ressemblera probablement pas à ses prédécesseurs. Scénarios de restriction actuels Les quatre pays du Royaume-Uni ont adopté des approches différentes pour lutter contre la deuxième vague d’infections à coronavirus. Alors que l’Angleterre a introduit un système de niveau régional avant de passer à un verrouillage, le Pays de Galles a mis en œuvre un verrouillage «coupe-feu». L’Écosse est soumise à un système à plusieurs niveaux tandis que le verrouillage de l’Irlande du Nord a été prolongé pour certaines entreprises. Cependant, les quatre gouvernements discutent d’une approche commune des mesures des coronavirus pendant la période des fêtes. Lundi, le ministre gallois de la Santé, Vaughan Gething, a déclaré que le Pays de Galles avait « un long chemin à parcourir » avant de découvrir quelles règles relatives aux coronavirus seront en place pour Noël, a reconnu le Dr Julian Tang, professeur associé honoraire et virologue clinicien à l’Université de Leicester. que les problèmes entourant Noël et le virus étaient «assez émotifs» et que les gens avaient besoin de quelque chose à espérer. Il a déclaré qu’il y avait quelques scénarios qui pourraient se jouer au cours des prochaines semaines en termes de restrictions: Scénario 1: Le taux de reproduction de Covid-19 reste supérieur à un et il n’y a pas une baisse suffisante des cas. Le Dr Tang a déclaré que prolonger le verrouillage à Noël serait «le pire des cas». «J’espère que cela n’arrivera pas, mais cela dépend beaucoup de nous tous pour contrôler la propagation du virus en s’en tenant vraiment aux mesures de verrouillage. Le nombre de nouveaux cas quotidiens n’est pas le même dans tout le pays, donc pour certaines régions, rester en lock-out alors qu’il y a localement très peu de cas, sera très douloureux », a déclaré le Dr Tang.Scénario 2: Le nombre de nouveaux cas quotidiens tombe dans une image similaire à ce que nous avons vu avant l’été, lorsque de nombreuses restrictions ont été levées. « Ce serait le meilleur scénario et le verrouillage sera levé début décembre, comme prévu », a déclaré le Dr Tang. «Encore une fois, je ne pense pas que cela se produira parce qu’il y a tout simplement trop de cas dans la population maintenant pour que les chiffres diminuent si vite avant Noël. Encore une fois, certaines régions peuvent voir très peu de nouveaux cas, donc elles bénéficieraient d’une approche de restriction plus locale, comme nous l’avions fait avant le verrouillage plus tôt.Scénario 3: Le scénario le plus réaliste, selon le Dr Tang, se situe quelque part entre les deux premiers. . Les cas peuvent baisser un peu et le taux R peut osciller entre 0,9 et 1,1.Dans ce cas, il a déclaré que le verrouillage actuel pourrait être prolongé de quelques semaines au-delà du 2 décembre, puis que l’Angleterre pourrait à nouveau passer à un système de niveau. Sous l’ancien système de niveaux, les pubs et les restaurants étaient autorisés à ouvrir avec un couvre-feu à 22 heures dans certaines zones. Mais cela poserait un problème pour la sonnerie de la nouvelle année. De plus, les ménages étaient limités du mélange à l’intérieur sous certaines restrictions de niveau. Les gens se demandent peut-être s’ils peuvent traverser les frontières intérieures du Royaume-Uni pour voir leur famille pendant la période des fêtes. C’est un élément des restrictions dont les quatre gouvernements britanniques discutent, selon M. Gething. Les étudiants universitaires devront rentrer chez eux pour Noël plus tôt qu’ils ne le feraient habituellement. Pour s’assurer qu’ils ne transmettent pas le virus à leurs familles et amis à la maison, ils seront soumis à un test Covid-19 en novembre, puis autorisés à quitter leur campus dans une fenêtre du 3 au 9 décembre. Les gens pourraient être prudents quant à la rafale habituelle de cartes de Noël par la poste cette année en raison des craintes concernant les particules infectieuses sur les enveloppes.Les experts ont déclaré que le risque de propagation du coronavirus par la poste était « très faible » .Dr Lena Ciric, une professeur en génie de l’environnement à l’University College London, a déclaré que les gens pouvaient envoyer des cadeaux à leur famille et à leurs amis tôt afin qu’ils aient le temps de mettre les colis en quarantaine pendant « quelques jours supplémentaires ». Les experts ont déclaré que le risque de propagation du coronavirus par la poste était « vraiment faible » ( Photo: Danny Lawson / PA) «Si les grand-mères sont inquiètes, elles peuvent toujours essuyer les choses et ça devrait aller tout à fait bien», a-t-elle déclaré, selon l’AP. Spécialiste en médecine respiratoire, le professeur Ashley Woodcock, qui est également le doyen associé de les affaires cliniques de l’Université de Manchester, a recommandé que les gens puissent manipuler les cartes de Noël avec des gants et les laisser sur le radiateur pendant un court moment, tandis que les colis pourraient être essuyés avec un désinfectant fourmi. Selon les experts, il pourrait y avoir un arbre et une dinde, mais les grands Noëls de famille auxquels certaines personnes sont habituées ne seront probablement pas possibles cette année. Les arbres de Noël sont vus alors que Clayton Fold Christmas Tree Farm prépare les sapins Nordmann et les épinettes de Norvège avant leur mise en vente pendant la saison de Noël (Photo: Getty) «Si le nombre de cas diminue au début de décembre, il semblerait que le gouvernement en publiera et peut permettre à plus d’un ménage de se mélanger, mais je pense que ce ne sera pas une bonne idée », déclare Gary McLean, professeur en immunologie moléculaire à la London Metropolitan University. «Je pense que nous devrions nous habituer à l’idée que Noël cette année sera un événement familial et qu’une grande partie des restrictions actuellement en place resteront assez similaires.» Certaines personnes peuvent voir leurs proches selon la règle de six, qui limite toutes les réunions de groupe à six personnes. «Au mieux, nous pourrions être confrontés à une situation dans laquelle certains ménages de régions où le nombre quotidien de nouveaux cas est faible sont autorisés à voyager et à se mélanger avec d’autres ménages dans une situation similaire – le nombre sera limité à six adultes au maximum et la distance sera probablement requis ou à l’extérieur seulement », a déclaré le professeur McLean. Les appels vidéo sur Zoom peuvent être plus populaires que jamais ce jour de Noël. Soleil d’hiver Selon les règles actuelles en Angleterre, les gens ne peuvent pas partir en vacances ou passer la nuit, que ce soit au Royaume-Uni ou à l’étranger. À moins que le gouvernement ne modifie les règles, il semble peu probable que les gens puissent s’envoler pour un peu de soleil d’hiver ce Noël. En Écosse, il existe des règles de quarantaine pour certains pays. Celles-ci sont également en place pour l’Irlande du Nord. Pour les habitants du Pays de Galles, les voyages internationaux ne devraient être que pour des raisons essentielles. «Mélange illicite» Indépendamment de ce à quoi pourraient ressembler les restrictions à Noël et au Nouvel An, le Dr Tang souligne qu’il pourrait y avoir un certain niveau de socialisation «illicite». Cela, dit-il, pourrait entraîner «une nouvelle recrudescence de cas plus tard en janvier, ce qui pourrait nécessiter un autre verrouillage en février 2021 – mais bien sûr, cela ne prend en compte aucun impact du vaccin Covid-19. « Cependant, je soupçonne que les chaînes d’approbation, de distribution et d’administration ne seront pas en place bien avant Noël pour permettre au vaccin d’avoir beaucoup d’impact sur cette période de Noël / Nouvel An. »

Générique CHAUSSETTE DE NOËL SEQUINS ROUGES ET VERTS Chaussette de Noël à sequins rouges et verts. Il vous sera impossible de passer à côté de cette chaussette qui vous permettra d'embellir votre décoration de salon pour Noël....

Le prêtre de demain sera-t-il célibataire ? - Monique Bertrand - Livre Document - Occasion - Etat Correct - Couv un peu abîmée - Emmanuel GF - Grand Format - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

L'homme du XXIe siècle sera-t-il dieu, homme et univers ? - Patricia Cocandeau - Livre Essai - Occasion - Bon Etat - La bruyère GF - Grand Format - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

PUMA T-Shirt Mercedes Logo pour Homme, Noir, Taille L, Vêtements Black - Ce t-shirt Mercedes-AMG Petronas Motorsport moderne est à la fois simple et impressionnant. Avec sa marque réfléchissante étonnante et sa forme classique, il sera ton compagnon pour toutes les occasions occasionnelles. Forme normale Longueur régulière Logo Mercedes AMG Petronas Motorsport réfléchissant sur le

PUMA T-Shirt Mercedes Logo pour Homme, Noir, Taille M, Vêtements Black - Ce t-shirt Mercedes-AMG Petronas Motorsport moderne est à la fois simple et impressionnant. Avec sa marque réfléchissante étonnante et sa forme classique, il sera ton compagnon pour toutes les occasions occasionnelles. Forme normale Longueur régulière Logo Mercedes AMG Petronas Motorsport réfléchissant sur le

PUMA T-Shirt Mercedes Logo pour Homme, Argent, Taille XL, Vêtements Silver - Ce t-shirt Mercedes-AMG Petronas Motorsport moderne est à la fois simple et impressionnant. Avec sa marque réfléchissante étonnante et sa forme classique, il sera ton compagnon pour toutes les occasions occasionnelles. Forme normale Longueur régulière Logo Mercedes AMG Petronas Motorsport réfléchissant sur le