Noel Gallagher ne prendra pas le vaccin contre le coronavirus

2020-11-07 07:00:04

La légende d’Oasis, Noel Gallagher, n’aime pas les comprimés – et doute fortement qu’il prenne un vaccin contre le coronavirus.

Noel Gallagher ne prendra pas de vaccin contre le coronavirus.

Le tueur à gages « Don’t Look Back in Anger » – qui a déjà critiqué le fait de devoir se couvrir le visage pendant la pandémie mondiale – n’aime pas l’idée de se faire vacciner contre Covid-19, si et quand on le devient. disponible.

Apparaissant sur le podcast de Matt Morgan, il a déclaré: « Je reçois le lavage des mains et la distanciation sociale et tout ça, mais quand on vous a dit de vous couvrir le visage. Cela ne me dérange pas que les autres les portent, c’est votre choix personnel f ******.

«Maintenant, nous allons devoir les porter. J’étais dehors faire du shopping l’autre jour et vous ne pouvez pas entrer dans un magasin ******.

«Je serais très, très prudent de prendre un vaccin. Je ne prends même pas de comprimés … Je prends des comprimés pour différentes choses maintenant parce que je suis f ****** 53 et je commence la dernière étape.

« Mais le dernier recours pour moi est de prendre des comprimés. Ce n’est pas quelque chose que j’ai jamais fait, je ne reviens pas à une tablette pour tout, je passe à travers et finalement ça finit. »

Cependant, l’ancien rocker d’Oasis a toujours été testé pour la maladie respiratoire, et a affirmé qu’il « ne l’a jamais eue » malgré qu’il admet avoir enfreint les règles et ne pas suivre les directives du gouvernement.

Il a ajouté: «Je ne l’ai pas et je ne l’ai jamais eu. Oui, j’ai été testé. J’ai dû aller à l’hôpital pour quelque chose et j’ai été testé, je ne l’ai jamais fait.

«J’ai été choqué, en fait. Je n’ai jamais respecté aucune des règles que j’ai menées dans ma vie comme d’habitude et j’étais convaincu que je l’aurais. Je ne l’ai jamais eu et Sara a été testée et elle ne l’a jamais fait. il. »

«Il existe clairement, tout ce que je pense, c’est la réaction excessive du grand public britannique à son égard. C’est un virus de ******, nous les attrapons tout le temps et ça tue des gens et tout ça, mais si vous êtes modérément en bonne santé, vous allez vous sentir de la merde pour un quelques semaines, j’ai eu la gueule de bois qui a duré deux ou trois semaines. «

Mots clés: Oasis, Noel Gallagher Retour à l’alimentation