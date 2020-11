Noël est le meilleur des temps, le pire des temps dans les théâtres cette année

Le COVID-19 en cours a pratiquement tout mis à l’arrêt en 2020. Ceux d’entre nous qui vont à des conventions ou à des festivals de cinéma ont eu C2E2 et Sundance, et c’était à peu près tout. Depuis mars, la plupart des gens ne sont pas allés dans un cinéma, et ceux d’entre nous qui se sont aventurés dans les salles pour une sortie occasionnelle ont dû le faire en achetant essentiellement des salles entières avec des groupes d’amis auxquels vous pouvez avoir confiance. . En Amérique, nous avons perdu plus d’un quart de million de personnes à cause du COVID-19, et les infections et les taux de mortalité continuent de grimper. Il est très clair que les choses ne s’améliorent pas, qu’elles s’aggravent et qu’elles empirent bien alors même que la promesse d’un vaccin se profile à l’horizon. Y a-t-il une lumière potentielle au bout du tunnel? Absolument, mais nous avons un sacré hiver terrible à traverser en premier.

Les communiqués du jour de Noël font sortir les gros canons au mauvais moment

Les cinémas et les studios ont commencé à retarder les sorties majeures en mars, et bien que quelques films soient sortis depuis, il y a eu une bonne journée où plusieurs grandes sorties sortent. Il ne semblait pas qu’il y aurait un jour comme celui-là en 2020 jusqu’à ce que le calendrier final pour le 25 décembre soit abandonné, et nous avons eu un bon aperçu de ce qui sortira. Wonder Woman 1984 sort en salles et sur HBO Max, Chasseur de monstre remonté du 31 au 25, Jeune femme prometteuse qui a fait ses débuts à Sundance cette année, et star Carey Mulligan reçoit déjà le buzz des Oscars plus, cette fin va commencer toute la conversation, Une nuit à Miami est l’adaptation à l’écran de l’incroyable jeu du même nom de Pouvoirs Kemp qui génère également le buzz des Oscars, et le nouveau Tom Hanks drame d’époque appelé Nouvelles du monde sort également. Ces titres combinés avec des prétendants à un prix comme Nomadland et Minari une baisse plus tôt dans le mois signifie que nous allons passer une bonne journée dans les cinémas pour la première fois depuis mars.

Et cela ne pouvait pas arriver à un pire moment.

La réalité de la situation est que nous sommes bien plus mal lotis qu’au début de l’année ou même l’été, alors que de nombreux grands blockbusters étaient retardés. Il ne pouvait y avoir de pire moment pour les cinémas d’ouvrir les portes pour permettre à tout le monde de voir des films. C’est un choix personnel, ça l’a toujours été, mais cela ne veut pas dire que c’est le bon moment. Il y aura déjà un tas de gens qui voyagent pour les vacances et se rassemblent en grands groupes. S’ils attrapent le virus, les personnes qui voyagent pour Noël tomberont malades et contagieuses au moment où les sorties du jour de Noël commenceront à frapper. C’est une recette pour le désastre. Le spectre d’un deuxième verrouillage, qui pourrait être encore plus strict que le premier, est une chose réelle qui pourrait arriver, mais cela ne signifie pas que nous devrions sortir et avoir une journée de foin jusqu’à ce que le verrouillage se produise.

Les films sont super, les films sont incroyables, restez à la maison quand même

Si c’était une autre année, ce serait un excellent calendrier de sortie pour Noël. Il y en a pour tous les goûts, plus ou moins, et les familles pourraient profiter de grands films pendant les vacances ou pendant cette période étrange entre les temps jusqu’à l’arrivée du Nouvel An. Cependant, 2020 n’est pas une année normale et tous les signes indiquent que les États-Unis et d’autres pays n’arrivent toujours pas à rassembler leur merde collective. Ce line-up le jour de Noël pourrait être tentant, mais étant donné que certains d’entre vous lancent encore des crises de sifflement en portant des masques comme les tout-petits les plus gâtés de l’histoire de toujours, le moment n’est pas venu.

Les films sont excellents, les films sont incroyables, et voir des films formidables et incroyables sur grand écran avec des systèmes sonores en plein essor est une expérience que beaucoup d’entre nous ont tenue pour acquise avant la pandémie et que nous voulons vivre à nouveau. Cela ne veut pas dire que le moment est venu. Reste à la maison, regarde Âme ou Wonder Woman 1984 dans la sécurité de vos maisons, et portez vos masques effrayants tout en continuant à vous éloigner socialement. Nous avons peut-être un vaccin en route, mais il est maintenant temps de traiter avec les idiots qui pensent que le vaccin mettra une puce de suivi dans leur corps alors qu’ils font rage frénétiquement sur leurs téléphones portables avec les services de localisation activés. Nous avons un long chemin à parcourir et aucun film ne vaut le risque.

Portez vos masques effrayants, votre distance sociale, restez à la maison et restez en sécurité, tout le monde; cette chose est loin d’être terminée.

«C’était le meilleur des temps, c’était le pire des temps, c’était l’âge de la sagesse, c’était l’âge de la folie, c’était l’époque de la croyance, c’était l’époque de l’incrédulité, c’était la saison de la lumière, c’était la saison des ténèbres, c’était la source de l’espoir, c’était l’hiver du désespoir. » – Charles Dickens, Une histoire de deux villes

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!