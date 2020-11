Noël à Éorzéa – Nous offrons des packs de cadeaux passionnants

La période la plus calme de l’année arrive lentement. Beaucoup sont déjà assis devant leur PS5, d’autres trouvent enfin le temps d’explorer les derniers recoins de leur monde de jeu, et d’autres encore attendent déjà avec impatience ce qui reste à venir.

Afin d’adoucir à nouveau ces dernières semaines de l’année, nous déménageons notre Noël cette année à Éorzéa et, avec Square Enix, nous offrons des packs de goodies passionnants sur le thème Final Fantasy XIV sont entrouvertes.

Ça fait un moment depuis Final Fantasy XIV avec l’extension Shadowbringers était équipé. 2020 a été principalement dominé par des mises à jour majeures, de nouvelles séries de quêtes, de nombreux événements croisés et la préparation de la sortie de la PS5. Vous repartirez du bon pied en février 2021, lorsque Square Enix dévoilera la prochaine extension de son MMO, puis, espérons-le, avec des détails spécifiques sur la version PS5.

Vous n’avez pas à attendre aussi longtemps pour la mise à jour 5.4, qui sortira en décembre. En plus d’un nouveau scénario, les joueurs peuvent également s’attendre à un tout nouveau contenu cette fois-ci, y compris un nouveau raid, un nouveau donjon, un nouvel essai et bien plus encore. Vous pouvez trouver plus de détails ici.

Pack de goodies Final Fantasy

D’ici là, les inconditionnels de Final Fantasy XIV peuvent à nouveau faire le plein de friandises convoitées, que nous tirerons au sort un dimanche de l’Avent. Une partie provient exclusivement du Japon et il est difficile de se rendre dans ce pays par des détours.

Vous trouverez ci-dessous deux porte-bonheur Namazu, un ensemble de souris et de tapis de souris illuminés dans le Final Fantasy XIV– Conception, divers correctifs et un ensemble d’affiches Final Fantasy. Un merch vraiment chic à ne pas manquer.

Pour participer au concours, nous utilisons à nouveau un outil pratique de tirage au sort qui recueille toutes les informations et données importantes nécessaires au concours. Ceux-ci ne seront bien sûr pas utilisés autrement et seront supprimés par la suite. Vous pouvez participer de trois manières (Facebook aime, visitez la page d’accueil de Final Fantasy XIV ou simplement avec votre nom et votre adresse e-mail). Des points supplémentaires sont attribués pour chaque opportunité de participer, ce qui se traduit finalement par des opportunités dans la sélection aléatoire du gagnant. La fin du premier concours est le 2ème Avent et la participation pour des raisons juridiques est à partir de 16 ans.

concours wordpress