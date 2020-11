No Time to Die Villain de Rami Malek est « plus grand » que Blofeld – / Film

Pas le temps de mourir va déjà être un événement majeur quand il sortira en salles l’année prochaine: c’est la chanson du cygne pour Daniel Craig, qui fait sa dernière sortie en tant que James Bond, il vient après près d’un an de retards pandémiques, et il présente le récent lauréat d’un Oscar Rami Malek comme un méchant mystérieux. Et ce méchant, que nous connaissons uniquement sous le nom de «Safin», va être encore «plus gros» que Blofeld de Christoph Waltz de Spectre, selon le directeur Cary Fukunaga.

Il y a beaucoup de mystère qui cache Pas le temps de mourir, de ses plans de sortie dans les coulisses, au méchant énigmatique joué par Rami Malek. Tout ce que nous savons des bandes-annonces de la 25e tranche de Bond, c’est que Safin porte un masque pour cacher son visage défiguré, et que Malek a taquiné le personnage comme «troublant». Mais Fukunaga a quelques détails supplémentaires sur ce méchant mystérieux – à savoir qu’il sera encore «plus grand» que Blofeld, l’un des ennemis les plus célèbres de Bond amené dans les films modernes par Christoph Waltz, selon Fukunaga dans un profil GQ de Malek:

«Une fois que nous sommes entrés Christoph Waltz/ Territoire Blofeld, vous ne pouvez plus redevenir petit. Nous devions penser plus grand. C’est délicat parce que vous ne voulez pas faire un cliché supervillain, mais vous devez faire quelqu’un qui menace non seulement Bond et les gens qu’il aime, mais aussi le monde en général.

Qu’est-ce qui pourrait être encore plus grand qu’un célèbre ennemi juré comme Blofeld? Le seul moyen est d’aller avec une autre nouvelle version d’un méchant classique comme le Dr No, une rumeur qui est attachée à ce nouveau méchant depuis un certain temps. Mais l’acteur a été discret sur la spéculation, répondant: «C’est intéressant. Je ne vais pas mordre là-dessus, mais je pense que c’est intéressant. Ils devront simplement attendre et voir.

Le Safin / Dr. Aucune spéculation ne découle de la ressemblance physique des personnages, avec de nombreuses comparaisons de dessins entre le Safin de Malek et Joseph Wisemanlook emblématique du film Bond de 1962 Dr Non.

Fukunaga réalise un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge. Craig reprend son rôle de James Bond pour la dernière fois, menant un casting qui comprend Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinnear, Ralph Fiennes, Malek, Lashana Lynch, Ana de Armas, Dali Benssalah, Billy Magnussen et David Dencik.

Pas le temps de mourir est sur le point de sortir en salles 2 avril 2021.

Recruté pour sauver un scientifique kidnappé, l’espion globe-trotter James Bond se retrouve sur la piste d’un mystérieux méchant, armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Articles sympas sur le Web: