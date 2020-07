No Time To Die Universal Reporté James Bond Movie

– – – – – – No Time To Die Les films de James Bond ont été les films les plus attendus de tous les temps. Depuis la sortie du premier film de James Bond, mettant en vedette Sean Connery, Bond James Bond a été le dialogue le plus emblématique de l’histoire du cinéma. Cependant, le nouveau film de James Bond, interprété par Daniel Crag, est retardé pour la deuxième fois. En raison de la situation de pandémie de coronavirus, les maisons de production ont subi de graves pertes dans la capitale; de nombreux acteurs et actrices sont toujours inquiets de se présenter au tournage. Il est à peu près certain que les salles de cinéma seront fermées jusqu’à la mi-2021. Ainsi, les films ne rapportent pas autant de bénéfices dans un proche avenir. No Time To Die Découvre Le Thriller Demeurer Une Présence Calme En Jamaïque Le film est basé sur la Jamaïque et sa situation. Il semble que le groupe No Time to Die avance du temps à la saison suivante comme un choix également concevable pour son film. Le thriller devrait être le meilleur film James Bond de Daniel Craig. Le méchant de ce film sera Felix Leiter, qui utilise sa tactique pour kidnapper un chercheur pour qu’il devienne la personne la plus puissante du monde. Le film pourrait être la finale absolue de Daniel Craig et une énorme exécution en 007 et observe en outre le pas de Rami Malek dans la capacité du réprouvé. Le produit de retour contient entre autres Ben Whishaw et Lea Seydoux. Le casting de No Time To Die Daniel Craig en tant que James Bond Ana de Arms, Lea Seydoux, Rami Malek, Ralph Fiennes. D’autres acteurs participeront également, mais leur rôle n’est pas divulgué.Pour des nouvelles plus excitantes et des fuites étonnantes, restez connectés et restez à l’écoute. – – –

