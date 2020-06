No Time to Die: Les détails de l’intrigue et un nouveau personnage du film de James Bond ont été révélés.

IMAGE: PinterestPlot détaille le prochain film très attendu de la série James Bond, No Time to Die aurait été divulgué en ligne. Lisez cet article pour en savoir plus sur l’histoire, la nouvelle date de sortie et d’autres détails sur le film.

Ce prochain film d’espionnage américain sera la 25e partie de la série de films James Bond. Produit par Eon Productions, Daniel Craig incarnera pour la dernière fois le personnage de James Bond dans ce film. C’est la cinquième fois que Craig sera vu jouer le rôle.

No Time to Die Date de sortie, bande-annonce et autres mises à jour

Le film devait initialement sortir en avril 2020. Mais, en raison de l’épidémie de coronavirus dans le monde, la sortie a été reportée. La dernière annonce des fabricants concernant la date de sortie indique que le film sera présenté le 12 novembre 2020 au Royaume-Uni. Aux États-Unis, la sortie du film est prévue pour le 25 novembre.

L’annonce du film avait été faite en 2016. En 2019, toute l’équipe était fixée. De plus, en août 2019, le titre final du film a été annoncé comme No Time to Die. Vous pouvez regarder la bande annonce du film ci-dessous.

AVERTISSEMENT: Spoilers Ahead!

Depuis que certains spoilers majeurs ont fait surface sur Internet, les fans de la série de films et l’acteur Daniel Craig sont devenus très excités par le film. Premièrement, certains détails sur la distribution et l’emplacement ont été divulgués. Le film aura Léa Seydoux, Lashana Lynch et Madeleine Swann dans le casting star. Cela a été révélé lorsqu’ils ont été repérés en train de tirer en Italie.

Deuxièmement, un autre personnage enfant nommé Mathilde a été révélé. Selon les témoignages, ce rôle sera joué par un enfant acteur nommé Lisa-Dorah Sonne. Ces informations se sont révélées très importantes pour l’histoire de No Time to Die.

Les prédictions indiquent que le personnage de Mathilde sera peut-être le clone enfant de Madeleine créé par Safin (le méchant de Rami Malek). De plus, ces scènes se produiraient apparemment vers la fin du film.

Spectre: 24e film de la série James Bond (IMAGE: Pinterest) Qu’est-ce que Daniel Craig a à dire sur No Time to Die?

Dans une interview, Craig a déclaré que ce film signerait le meilleur rôle de James Bond. Daniel joue James Bond depuis plus de 10 ans. Cette fois, toutes les choses qui restaient à ajouter au personnage seront ajoutées de la meilleure façon.

Ce serait incroyable de le voir jouer James Bond à nouveau et de voir comment le rôle obtient une approbation!