No Time To Die a utilisé 8400 gallons de Coca-Cola pour une cascade de James Bond

Il y a des tonnes de trucs différents du métier quand il s’agit de magie hollywoodienne. L’une de ces astuces nécessitait des tonnes de pétillement lorsque les producteurs du dernier film de James Bond Pas le temps de mourir versé un énorme 8 400 gallons de Coca-Cola dans une rue italienne pour le rendre moins glissant. Parler avec Total Film (via NME), coordinateur des cascades Lee Morrison dit que c’était une étoile Daniel Craig idée de permettre à sa cascade de doubler Paul Edwards frapper une rampe de 25 pieds à 60 mi / h sur son vélo acrobatique pour dégager un mur et atterrir sur des pavés. L’astuce permettait de faire en sorte qu’une fois la surface aspergée de soda, le résidu collant résiduel aiderait à ralentir le véhicule une fois séché. «J’ai dépensé près de 60 000 € pour pulvériser du Coca-Cola autour de Matera», a déclaré Morrison. « Je pulvérise du Coca-Cola sur des surfaces glissantes depuis très longtemps. » Cela représente plus de 77 000 $ pour les États-Unis. Morrison a ajouté que la boisson « rend les choses très propres après avoir été lavées. »

Pas le temps de mourir est la cinquième et dernière entrée de Craig dans la franchise Bond, qui a fait l’objet de nombreux retards en raison de la pandémie COVID-19 en cours. La date d’origine était pour le printemps 2020; maintenant, la production MGM / Eon a poussé la dernière sortie prévue pour le 2 avril 2021, les conditions ne s’améliorant pas suffisamment pour que les studios restent à l’aise avec la sortie en salles de novembre 2020. Réalisateur Cary Joji Fukanaga et Craig est resté soutenu par la décision du studio, citant qu’il y avait de plus grandes choses à craindre. Co-écrit par Neal Purvis, Robert Wade, et Phoebe Waller-Bridge, Pas le temps de mourir aussi étoiles Ana De Armas, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Rami Malek, Christoph Waltz, Lashana Lynch, et Jeffrey Wright.

