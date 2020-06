No Game No Life Saison 2: Sora et Shiro pour lutter contre Tet dans la suite Anime ??? Date de sortie, intrigue, bande-annonce et autres détails !!!

Eh bien, No Game No Life est un anime basé sur un roman léger du même nom. L’anime vient dans le genre comme surnaturel, fantastique, jeu, comédie et aventure. La première saison de No Game No Life a été diffusée du 9 avril 2014 au 25 juin 2014 à la télévision. L’anime a réussi à gagner en popularité parmi les fans. Les producteurs de cet anime sont Frontier Works, Media Factory, Movic, AT-X. L’anime est développé par Madhouse Studio, un studio d’animation japonais bien connu et populaire. La première saison se compose de 12 épisodes seulement, a déçu les fans d’anime. Le manque de plus d’épisodes dans l’anime a fait attendre les fans pour la prochaine saison de No Game No Life. No Game No Life L’anime de la saison 1 est l’un des meilleurs anime de 2014. Pour cette raison, le public attend désespérément la prochaine saison à regarder.

Aperçu de la saison 1 et de la saison 2 de No Game No Life

L’anime No Game No Life est une sorte de comédie surréaliste qui suit des demi-frères et soeurs nommés Sora et Shiro. Ils vivaient tous les deux ensemble dans le monde réel et considéraient le monde réel comme un autre jeu pourri. Dans l’histoire, ils sont un duo de joueurs en ligne derrière le nom d’utilisateur légendaire « Blank ». et attachez avec l’ordinateur sans interaction avec le monde réel. Un jour, ils ont reçu un étrange e-mail les incitant à jouer aux échecs, le jeu change tout. Cependant, ils ont accepté le défi, ont remporté le défi, mais soudainement, ils sont allés dans le monde différent où ils rencontrent Tet, le Dieu des jeux.

Tet les accueille sur Disboard, où tous les conflits entre les gens ne sont pas réglés par la bataille ou la guerre, mais en jouant à des jeux à enjeux élevés. Dans le monde étrange, où l’idée d’humanité se transforme en jeu d’enfant, le duo de joueurs indifférent et unique Sora et Shiro a trouvé le véritable but de continuer à jouer. Maintenant, ils ont réussi à unir les seize races de Disboard, à combattre avec Tet et à devenir le nouveau Dieu du monde après avoir vaincu Tet.

Prédiction de tracé

Selon des sources externes, il y aura une autre saison d’anime No Game No Life, où nous verrons Sora et Shiro se battre contre les différents rois du territoire pour collecter les seize races de Disboard à travers des jeux à gros enjeux. Nous pourrions peut-être regarder le duo de joueurs Sora et Shiro lutter contre le jeu du dieu Tet. Dans la saison 2, ils exploreront le monde et défieront tout le monde. Ils avanceront vers le voyage pour gouverner le monde.

Détails de la bande-annonce ou de la sortie de la saison 2 de No Game No Life

Aucune bande-annonce n’est disponible pour le moment. De plus, cela ne m’étonnerait pas si No Game No Life Saison 2 sortait l’année prochaine 2021 ou 2022 et sera diffusé un an plus tard. Le studio Madhouse est occupé à créer un autre anime ces jours-ci avec d’autres studios d’anime, il est donc certain que cet anime prendra un certain temps à sortir. Cependant, No Game No Life Saison 1 a fait un travail remarquable. La production mettrait donc quelques années à annoncer No Game No Life Saison 2.

vidéo créditée – Espiritu