Nne Ebong rejoint le groupe des affaires globales de Netflix sous Brian Wright

Nne Ebong rejoint le groupe de négociation global de Netflix dirigé par Brian Wright.

L’équipe globale de Wright, où Ebong servira de vice-président, a été formée lors de la restructuration sous la direction de la télévision mondiale Bela Bajaria. Il est chargé de travailler avec et de gérer les contrats de producteurs de haut niveau de Netflix avec Ryan Murphy, Shonda Rhimes, les Duffer Brothers et d’autres.

Ebong arrive sur Netflix depuis wiip soutenu par la CAA, où elle était responsable de la création. Auparavant, elle était également vice-présidente principale du développement dramatique chez ABC Studios, où elle a aidé à développer «Scandal», «How to Get Away With Murder», «American Crime», «Designated Survivor», «Once Upon a Time» et «Revenge», entre autres. Avant ABC Studios, Ebong était responsable du développement pour Shaun Cassidy Productions, en tant que producteur du drame ABC de la société, «Invasion».

Ebong marque la première grande embauche depuis que Bajaria a été chargée de l’exploitation de la télévision mondiale du service de streaming. Ebong aidera à combler une partie du vide laissé par Channing Dungey, qui a travaillé en étroite collaboration avec les producteurs de Netflix dans le cadre d’accords globaux. Depuis, elle a été embauchée par Warner Bros.TV Group pour reprendre Peter Roth à sa retraite l’année prochaine.

Deadline a d’abord annoncé la nouvelle d’Ebong rejoignant Netflix.