Nissan Magnite sera le VUS sous-compact le plus économe en carburant de sa catégorie

Tous les détails concernant Nissan Magnite ont été révélés et ils montrent que ce sera l’une des voitures les plus économes en carburant de son segment.

Nissan est prêt à lancer le SUV sous-compact Magnite en Inde, après avoir été dévoilé il y a quelques jours. Tous les détails sur le SUV ont été révélés et nous n’attendons plus que les prix et les variantes. Il sera principalement évalué à partir de Rs 5,5 Lakhs pour aller seulement jusqu’à Rs 7 Lakhs (ex-salle d’exposition).

Aussi avec cela, les chiffres d’efficacité énergétique de Nissan Magnite ont été révélés, qui semblent être parmi les plus élevés. Magnite sera livré avec un moteur turbo-essence de 1,0 litre et un moteur à essence NA de 1,0 litre. Le moteur turbo sera capable de produire 100 ch et 140 Nm de couple de pointe, couplé à un MT à 5 vitesses et une CVT.

Lisez aussi: Toutes les 20+ caractéristiques de Nissan Magnite expliquées dans cette vidéo de présentation

La combinaison turbo-manuelle sera la plus économe en carburant avec une cote déclarée ARAI de 20 kmpl. Par rapport aux autres SUV de ce segment, Magnite turbo-MT offrira le meilleur kilométrage. Le moteur à essence NA offrira environ 18,15 kmpl, ce qui est à égalité avec beaucoup d’autres SUV. La combinaison turbo-CVT offrira environ 17,7 kmpl.

Jusqu’à présent, le SUV sous-compact le plus économe en carburant est Maruti Vitara Brezza, qui prétend offrir 18,76 kmpl. Cependant, Magnite manque un moteur diesel qui est un inconvénient pour son nom. Dans cette gamme, seuls Maruti Vitara Brezza et Toyota Urban Cruiser sont les autres à manquer un brûleur à mazout.

Nissan Magnite est livré avec des fonctionnalités telles qu’un appareil photo à 360 degrés, un système d’infodivertissement à écran tactile de 8 pouces avec Android Auto sans fil et Apple CarPlay, des capteurs de stationnement avant et arrière, un tableau de bord TFT entièrement numérique de 7 pouces, une climatisation automatique, un chargeur sans fil et deux airbags . En termes de fonctionnalités, il offre des points forts mieux que même Kia Sonet et Hyundai Venue.