Nissan Kicks Turbo moins cher que Kia Seltos et Hyundai Creta Turbo

Nissan vient de lancer le Kicks Turbo avec une boîte manuelle et une boîte CVT. Son prix est beaucoup moins cher que Kia Seltos Turbo et Hyundai Creta Turbo.

Nissan Kicks obtient une mise à niveau BS6, en continuant le même moteur avec un nouveau et plus puissant. Les variantes essence sont au prix de Rs 9,50 Lakhs jusqu’à Rs 9,99 Lakhs. Cependant, le principal point fort est le nouveau moteur turbo-essence de 1,3 litre qui portera le jeu de Kicks à un niveau différent.

Nissan Kicks Prix Hyundai Creta Prix Kia Seltos Prix XV 11,84,990 SX DCT 16,16,000 GTK 13,79 000 XV Premium 12,64,990 SX (O) DCT 17,20,000 GTX 15,29 000 XV Premium (O) 13,69,990 – – GTX DCT 16,29 000 XV Premium (O) Dual Tone 13,89,990 – – GTX + 16,29 000 XV CVT 13,44,990 – – GTX + DCT 17,29 000 XV Premium CVT 14,14,990 – – – –

Comme vous pouvez le voir, Nissan Kicks Turbo est beaucoup moins cher que Kia Seltos Turbo et Hyundai Creta Turbo. Les prix des coups de pied commencent à Rs 11,85 Lakhs jusqu’à Rs 14,15 Lakhs. Quant à Creta, son prix de départ est près de 2 à 3 Lakh plus cher que la version haut de gamme de Kicks Turbo. De plus, vous n’avez pas la possibilité d’une boîte de vitesses manuelle avec la Hyundai Creta.

Vous pouvez obtenir le Kia Seltos Turbo moins cher, à partir de Rs 13,79 Lakhs. Ce dernier se présente certainement comme une meilleure affaire par rapport aux Kicks, mais la variante GTK n’obtient pas toutes les fonctionnalités qui viennent sur la version GTX + haut de gamme. Même la Creta se présente comme une meilleure affaire car les deux offrent une tonne de fonctionnalités en plus que Nissan Kicks.

D’un autre côté, le Kicks Turbo est également beaucoup plus puissant. Voici la comparaison détaillée des chiffres de puissance.

Coups de pied Seltos Creta Capacité moteur 1,3 litre essence turbo 1,4 litre TGDI 1,4 litre essence turbo Puissance 156 PS 143 PS 143 PS Couple maximal 254 Nm 250 Nm 242 Nm Boîte de vitesses MT / CVT à 6 vitesses MT 6 vitesses / DCT 7 vitesses DCT à 7 vitesses

Kicks produit près de 13 PS de puissance en plus que les deux et offre une quantité de couple encore meilleure. L’accélération et les chiffres de 0 à 100 n’ont pas encore été révélés, ce qui dira lequel est le plus rapide parmi les trois. Kicks et Seltos obtiennent une boîte manuelle à 6 vitesses tandis que Creta en manque une. La CVT de Kicks pourrait être plus économe en carburant, mais la boîte de vitesses DCT obtient un quotient plus amusant.

Bientôt, Renault Duster recevra également le même moteur 1,3 litre avec les mêmes chiffres de puissance. Il sera encore moins cher que les Nissan Kicks, mais aussi avec moins de fonctionnalités. Renault et Nissan ont abandonné les moteurs diesel en raison des normes BS6 et ne sont désormais plus que des VUS essence.