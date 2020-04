Nissan Kicks pour être plus puissant que Kia Seltos et Hyundai Creta

Nissan va utiliser un moteur turbo essence de 1,3 litre qui équipera également Duster. Cela en fera le SUV le plus puissant de la gamme des 15 Lakhs.

Alors que la plupart des voitures ont réussi à recevoir des moteurs conformes à la norme BS6 juste avant le verrouillage, de nombreuses voitures populaires restent encore. Parmi eux, Nissan Kicks est un modèle qui n’a pas encore reçu sa mise à niveau BS6. Jusqu’à hier, il n’y avait pas de statut du SUV mis à jour, mais maintenant Nissan a largué une bombe.

Nissan va lancer les Kicks conformes à la norme BS6 avec un nouveau moteur essence turbo quatre cylindres de 1,3 litre. C’est le même moteur qui fera bientôt son chemin sur Renault Duster également. Nous ne savons pas si le moteur à essence 1,4 litre sera amélioré ou non. En raison des normes d’émission, Kicks ne sera plus livré avec un moteur diesel.

L’unité de 1,3 litre produit 156 BHP et 254 Nm de couple de pointe, ce qui en fait le SUV le plus puissant de moins de 15 Lakhs. Même Kia Seltos et Hyundai Creta sont équipées d’un moteur turbo-essence, mais Kicks produira près de 13 ch supplémentaires. Kicks est encore plus puissant que MG Hector qui produit 143 BHP. Compass offre les mêmes chiffres de puissance avec son unité turbo-essence de 1,4 litre.

Être le plus puissant et le plus torrent de son lot est certainement destiné à augmenter les ventes de Kicks. Surtout, avec la perte de son moteur diesel, Nissan doit rassembler plus d’acheteurs d’essence. Plus tôt, le SUV était livré en standard avec une boîte manuelle à 6 vitesses. Cependant, avec sa mise à niveau BS6, Kicks obtiendra également une boîte de vitesses CVT.

Le moteur turbo-essence sera livré avec les options d’une boîte de vitesses manuelle et CVT. Si Nissan parvient à mettre à niveau son moteur à essence existant, il serait proposé sur des variantes de base de Kicks. BS6 Nissan Kicks n’obtiendra qu’un moteur nouveau et amélioré. Aucun autre changement ne sera apporté au SUV.

À partir de maintenant, l’essence Kicks est au prix de Rs 9,55 Lakhs jusqu’à Rs 10,95 Lakhs. Les variantes diesel sont au prix de Rs 9,89 Lakhs à Rs 13,69 Lakhs (tous les prix hors showroom). Attendez-vous à ce que Nissan augmente les prix d’au moins un Lakh aussi, selon que son moteur existant est interrompu ou non.