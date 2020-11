Nioh et Nioh 2 Remastered annoncés sur PS5

Koei Tecmo commence par le Nioh-Franchise sur PS5, qui est une version remasterisée de l’original Nioh et Nioh 2 ont annoncé. Ceux-ci apparaissent comme Collection Nioh avec diverses améliorations.

Mais ce n’est pas tout: pour les 4 ans de la série, différents packages ont été mis en place qui sont disponibles pour les deux générations, dont:

Nioh 2 – The Complete Edition (disponible sur PlayStation 4)

Nioh 2 Remastered – The Complete Edition (disponible sur PlayStation 5)

Nioh Remastered – The Complete Edition (disponible sur PlayStation 5)

Nioh Collection (disponible sur PlayStation 5)

Les titres disponibles pour PlayStation 5 promettent une résolution 4K ultra-précise, jusqu’à 120 FPS pour des combats absolument fluides, des temps de chargement ultra-rapides et la possibilité de transférer des données depuis les versions PS4 pour continuer le voyage exactement au même point.

Disponible à partir du 5 février 2021.

« Tous les nouveaux propriétaires d’une PlayStation 5 peuvent vivre toute l’aventure de Nioh 2 dans Nioh 2 Remastered – The Complete Edition et attendent avec impatience une version remasterisée de la série qui fera ses débuts avec Nioh Remastered – The Complete Edition. »

Mise à jour gratuite

Un chemin de mise à niveau gratuit est également disponible pour toutes les versions sur PS4. La seule chose à noter ici est que cela ne fonctionne pas de la version disque à l’édition numérique de la PS5.

Les joueurs qui ont déjà acheté Nioh 2 – The Complete Edition pour PS4 recevront une mise à niveau gratuite vers Nioh 2 Remastered – The Complete Edition pour PS5.

Les joueurs qui possèdent Nioh 2 pour la PS4 peuvent passer au jeu de base Nioh 2 Remastered pour PS5 et ainsi recevoir également les versions PS5 de toutes les extensions DLC qu’ils ont achetées pour PS4..

Finales Nioh 2 DLC

Enfin, le troisième DLC pour Nioh 2 a été confirmé, qui sortira le 17 décembre. Dans « The First Samurai », vous vous préparez pour certaines des missions les plus difficiles et des ennemis les plus puissants de toute la série, ainsi que pour le nouveau niveau de difficulté qui exigera tout, même des vétérans parmi vous.

L’histoire dit ici:

«Un éclair de lumière de Sohayamaru transporte le protagoniste dans le passé une troisième et dernière fois. Le protagoniste se retrouve dans un endroit dont sa mère lui a parlé dans son enfance – où un jeune combattant légendaire a une fois vaincu un Oni. Le passé d’Otakemaru, le secret de Sohayamaru et la vérité sur le premier samouraï – tous ces secrets sont éclaircis et le long voyage du protagoniste se termine par une finale passionnante. «

Plus de détails sur la collection, le nouveau DLC et quelques mots du développeur peuvent être trouvés sur le blog officiel PlayStation.