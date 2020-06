Nintendo Switch : Un tout nouveau Pac-Man

Les amateurs de retro gaming et possesseur de Nintendo Switch seront ravis. Dans un premier temps, ce sont les Japonais qui seront servis, en attendant une future version pour l’Europe.

Effectivement, Namco a une nouvelle gamme de jeux Famicom (NES) qui sort ce mois-ci pour la Nintendo Switch, et elle inclut un bonus inattendu. Il s’agit d’une démo NES de Pac-Man Championship Edition, la réimagination et réadaptation incroyablement efficace de Pac-Man sortie sur la Xbox 360 en 2007.

Un jeu simple et addictif

Pac-Man CE a transformé Pac-Man, qui était un jeu de plateau laborieux, en un contre-la-montre en temps réel où chaque round dure cinq minutes et où vous vous battez pour obtenir le meilleur score possible. À l’époque, il a été conçu pour les téléviseurs à écran large et comportait des graphismes néon HD pulsées. Il aurait toutefois été parfaitement jouable sur du matériel plus ancien — son progrès réside entièrement dans le fait qu’il disposait d’un tout nouveau level design. Une version NES, donc, devrait fonctionner assez bien.

« Ce que nous voulions faire, c’est créer un jeu HD basé sur les principes fondamentaux de ce qu’est Pac-Man et sur les raisons de son succès », a déclaré le réalisateur Tadashi Iguchi à Gamasutra en 2008. « Après avoir regardé cela, nous avons réalisé qu’en réalité, les seules choses que nous devrions changer sont le tempo du jeu et la conception de la carte ».

Ainsi, Pac-Man CE prend de la vitesse bien plus rapidement que l’original, avec des motifs de boulettes qui vous guident à travers les différentes cartes pendant que les fantômes emblématiques vous poursuivent. C’est un chef-d’œuvre de simplicité, et même ses propres suites n’ont jamais tout à fait retrouvé la magie de l’original.

Des jeux emblématiques font leurs retours

La collection Namcot sera disponible sous forme de pack avec toute la gamme de titres, mais elle sera également disponible via une application portail gratuit sur la boutique en ligne Switch, chaque jeu pouvant être acheté individuellement en tant que DLC (contenu téléchargeable). Si vous en achetez dix ou plus, vous pouvez télécharger gratuitement Pac-Mac CE rapporte le site de Game Watch. On ne sait pas exactement combien chaque titre coûtera, mais la version packagée est proposée au prix de 2 640 yens (environ 25 dollars).

Voici la liste des jeux disponibles :

Pac-Man

Galaga

La Tour de Druaga

La ville de la bataille

L’éclat des étoiles

Jockey familia

Yokai Dochuki

Terre de Wagan

L’esprit du dragon : La nouvelle légende

Palais Mendel

Splatterhouse : Graffiti Wanpaku

La collection Namcot sortira le 18 juin au Japon. Elle comporte des fonctionnalités standard de rétrocollection comme les états de sauvegarde et divers paramètres d’affichage à l’écran. Aucune sortie occidentale n’a été annoncée, mais le Switch est sans région et la collection supporte l’anglais, il ne devrait donc pas être trop difficile de jouer d’une manière ou d’une autre.

Un personnage attachant

Créé en 1980 par Toru Iwatani, Pac -Man a révolutionné les bornes de jeu d’arcade. Et pour beaucoup, la vraie histoire du jeu vidéo moderne a commencé avec ce personnage jaune en forme de pizza auquel il manque une part.

Ce personnage est celui qui symbolise le plus le jeu vidéo moderne. Il fait aussi partie des jeux vidéo les plus rentables de l’histoire, générant à lui seul 2,5 milliards de dollars en 1990. Pac-Man est aussi le personnage de jeu vidéo le plus connu de la planète de la même trempe que Mario, le plombier moustachu de Nintendo. Le jeu en lui-même consiste à fuir des fantômes dans un labyrinthe tout en mangeant des pac-gommes. Les quatre fantômes qui le poursuivent s’appellent Blinky, Pinky, Inky et Clyde. Ils possèdent tous un comportement différent les uns des autres.