Nintendo répond aux dernières rumeurs de « Switch Pro » suite à la non-présentation de l’E3

Au cours de la période précédant l’E3, il y a eu beaucoup de discussions autour de la Nintendo Switch Pro, qui était censée être révélée avant l’événement afin que de nouveaux jeux tirant parti de la mise à niveau matérielle puissent également être annoncés. Cela ne s’est finalement pas produit et maintenant, Nintendo s’exprime à nouveau sur ces rumeurs.

Au cours d’une interview avec le Washington Post, le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a évoqué des rumeurs récentes, déclarant que la société « examine toujours la technologie et comment la technologie peut améliorer les expériences de jeu ».

Bowser poursuit en expliquant que lorsqu’il s’agit de nouvelles technologies et de nouveaux matériels, Nintendo s’intéresse davantage à la manière dont il peut spécifiquement améliorer l’expérience de jeu, plutôt que d’ajouter « la technologie pour la technologie ».

« C’est précisément comment la technologie peut améliorer une expérience de jeu. Et ensuite, où appliquez-vous cette technologie ? Souhaitez-vous l’appliquer sur le matériel ou les plates-formes existants actuels, ou souhaitez-vous attendre la prochaine plate-forme ? Et puis quelle est la bonne expérience de jeu avec ça ? Il y a une multitude de facteurs qui entrent en jeu, et c’est quelque chose que nous examinons toujours. »

La Nintendo Switch Pro, également connue sous le nom de « Super Switch », n’a pas été annoncée, mais les rapports de cette année ont indiqué qu’elle entrerait au moins en production cette année, avant une sortie fin 2021. Compte tenu de la pénurie mondiale de puces, ces plans pourraient bien avoir été repoussés.