Nintendo annonce une mise à jour gratuite de Animal Crossing: New Horizons

Nintendo a une révélation intéressante à l’improviste ce matin alors qu’une nouvelle mise à jour arrive Animal Crossing: New Horizons. De nouveaux visages arriveront sur votre île, ainsi qu’une nouvelle flore, une expansion sur le musée et plusieurs nouveaux événements pour l’île. Vous pouvez lire tous les nouveaux ajouts ci-dessous et voir une bande-annonce, car la mise à jour sera ajoutée au jeu le 23 avril.

Leif’s Garden Shop – Leif amoureux de la nature visitera régulièrement les îles des joueurs Animal Crossing: New Horizons pour vendre son assortiment florissant de feuillage, y compris des arbustes et des graines de fleurs. Ces objets décoratifs aideront à rendre n’importe quelle île paradisiaque un peu plus verte.

Jolly Redd’s Treasure Trawler – Après avoir téléchargé la mise à jour gratuite, Jolly Redd se présentera occasionnellement dans son bateau pour vendre de l’art dans le jeu, ainsi que des meubles aux couleurs uniques. Comme dans le précédent Traversée d’animaux jeux, les joueurs devront déterminer quelles œuvres d’art sont réelles et lesquelles sont fausses. Après avoir acheté de l’art authentique, les joueurs peuvent le faire don au musée de l’île pour ouvrir une galerie d’art, qui présentera tous les types de pièces données, des peintures aux sculptures.

Journée de la nature (23 avril au 4 mai) – Pendant la période de la journée de la nature, des défis spéciaux Nook Miles seront disponibles qui se concentreront sur des objectifs inspirés de la nature, tels que la plantation d’arbres et l’arrosage de fleurs.

Tournée du 1er mai (1er au 7 mai) – Au cours de la première semaine de mai, les joueurs peuvent utiliser un ticket unique du 1er mai à l’aéroport de l’île pour partir en excursion d’une durée limitée vers une île qui semble différente du mystère habituel. visites de l’île. Un visiteur spécial qui semble familier pourrait également être là…

Journée internationale des musées (18-31 mai) – Pour célébrer la Journée internationale des musées, les joueurs peuvent participer à un rallye de timbres. Après avoir reçu une carte de timbre spéciale, les joueurs peuvent profiter de la visualisation de poissons, d’insectes et de fossiles tout en collectant des timbres dans les diverses expositions du musée pour gagner une récompense dans le jeu.

Saison des mariages (du 1er au 30 juin) – Au cours d’un mois de juin sur le thème du mariage, les joueurs peuvent visiter l’île de Harvey pour rencontrer le couple marié Reese et Cyrus, ainsi que pour organiser et prendre des photos d’anniversaire avec eux dans le studio de photographie de mariage. Les joueurs recevront des articles sur le thème du mariage en témoignage de leur gratitude.