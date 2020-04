Nintendo annonce la dernière mise à jour gratuite de Super Mario Maker 2

Nintendo a annoncé aujourd’hui la nouvelle douce-amère que Super Mario Maker 2 reçoit une nouvelle mise à jour gratuite, mais celle-ci sera la dernière. Quelques-unes des plus grandes demandes de la communauté seront satisfaites dans cette mise à jour, car les joueurs pourront enfin créer leur propre carte du monde. Maintenant, vous pouvez créer jusqu’à huit mondes avec jusqu’à 40 cours qui vous permettront essentiellement de créer votre propre jeu Mario. Il semble être un surmonde générique avec des éléments de SMB3 et Super Mario World mélangé, mais il ne semble pas que vous obtiendrez les sprites originaux de l’un de ces jeux. En mode World Maker, plusieurs parcours peuvent être liés sur un chemin allant du point de départ sur une carte du monde au château final. En plus de cela, les sept Koopalings seront ajoutés au jeu, chacun avec ses propres schémas de mouvement. Certains des autres ennemis ajoutés au jeu incluent le chasseur de clés Phanto et le Mechakoopas à remonter. Tout cela et bien d’autres seront ajoutés le 22 avril. Vous pouvez en savoir plus sur les nouveaux ajouts ci-dessous.

Des power-ups et des parties de cours supplémentaires sont également à venir Super Mario Maker 2 dans le cadre de la mise à jour gratuite. Cela comprend la SMB2 Champignon, qui transforme Mario et ses amis en leur look du Super Mario Bros.2 jeu et leur permet de ramasser et de jeter des objets et des ennemis – tout comme dans ce jeu classique! Avec le costume de grenouille du Super Mario Bros.3 jeu, Mario peut nager dans l’eau avec facilité, et même courir à travers sa surface! D’autres power-ups ajoutés au jeu sont le Power Balloon introduit pour la première fois dans le Super Mario World jeu, le Super Acorn du Nouveau Super Mario Bros. U jeu et la fleur de Boomerang de Super Mario 3D World. Il existe également cinq variantes pour les appareils portables comme la boîte à canon et la boîte à hélice du Super Mario 3D World Jeu.

