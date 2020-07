Nintendo accueillera le tournoi Smash Bros.Ultimate avec restriction de personnages Smash 4

Amazon a lancé un aperçu d’Alexa for Apps qui lance des applications Android et iOS avec votre voix. Il fonctionne avec l’application Alexa, Alexa intégrée et les écouteurs compatibles. TikTok, Uber et d’autres fabricants d’applications ajoutent déjà une prise en charge. L’application Alexa d’Amazon sera bientôt utile pour démarrer des tâches dans d’autres applications mobiles. […] Plus

Partager :