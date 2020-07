Ninja voit un grand succès dans sa première diffusion en direct sur YouTube !!!

– – – Tyler «Ninja» Blevins est passé en streaming hier, et a prouvé un niveau sur la meilleure façon: le joueur aux cheveux bleus est néanmoins conscient d’une approche pour attirer une foule. Il l’a fait revenir au streaming lors de l’effondrement de Mixer de manière fascinante, non pas en affirmant un autre accord d’exclusivité simplement en lançant un flux Fortnite, propulsion dans plus de cent soixante, 000 téléspectateurs synchroniques. S’il essaie de créer un accord, ce n’est généralement pas une stratégie horrible pour le faire. Un jour plus tard, la vidéo de son come again stream – qui présente en plus les streamers répandus TimtheTatman, Dr. Lupo et Courage – a pratiquement trois millions de vues. Le dirigeant d’entreprise de streaming et d’esports, Rod Breslau, explique que Ninja souhaite actuellement créer un trot de remplacement sur une plate-forme de streaming, mais que le flux d’hier n’était que cela: un flux, pas de contrat concerné: Ryan Wyatt de Youtube Gaming a noté que Ninja avait accumulé un paire de 0,2 milliard de vues sur sa chaîne Youtube: Après cela, il a signé un trot illimité sur Microsoft MSFT pour se transformer immédiatement en streamer crucial sur Mixer, le service de streaming abonnant et troublé de l’entreprise. Lorsque Mixer sunray, Ninja est devenu un agent libre dès que possible, même si lui et des streamers totalement différents qui ont signé des offres avec Microsoft auraient obtenu le paiement intégral de leurs contrats. Le long terme, maintenant, reste beaucoup moins clair, notamment car l’effondrement de Mixer a généralement modifié le panorama du streaming. Il y a donc la question: les joueurs dominants tout au long de ce jeu sont Twitch, Youtube et Fb, et je suppose qu’ils formeraient tous un morceau de 1 streamers cruciaux. Ninja peut-il accompagner l’un d’entre eux? Breslau note en outre qu’à l’intérieur du monde COVID-19, Youtube et Twitch sont beaucoup moins satisfaits de devoir payer pile sur les streamers de célébrités. Si une société pouvait offrir à Ninja un salaire illimité, les loisirs Fb pourraient également être une estimation plus solide. Comme l’a prouvé Mixer, les grands noms ne peuvent pas à eux seuls construire un service. Si cela avait été Pine Tree State, je dois vraiment admettre que je prendrais le paiement de Mixer et ne jouerais jamais à des jeux vidéo sur un flux dès que possible. J’ai même l’impression que cet angle est allégué par le fait précis indéniable que je ne suis pas un streamer de célébrités. Nous n’avons sans doute pas vu la finale de Ninja. – – –

IDMarket "Grande desserte de cuisine sur roulettes blanche portes grises L 76 cm" "Optimisez l'espace de votre cuisine avec notre grande desserte de cuisine sur roulettes blanche et ses portes grises Longueur 76 cm !Idéale dans tout type de cuisine, son design est contemporain et ses finitions sont mat.Robuste et solide, sa structure est en bois mélaminé (épaisseur 2 cm).Dotée d'une niche

Pop! Vinyl Figurine Pop! Ninja Un des plus connus stars du monde E-Sports grâce à ses performances dans des FPS notamment Halo. Il change de carrière pour se consacrer à sa carrière de streamer où il devient la star de Twitch en jouant à Fortnite. Sa notoriété lui permet de collaborer avec de grandes marques tels que Red Bull avec son

Direct Optic 337656 Miller et sa grande forme pantos vous donneront un look tendance et affirmé. Ses rivets ronds sur la face lui donnent un look simple et efficace.