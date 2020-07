Ninja se prononce sur les commentaires de Joe Rogan qualifiant le jeu de « gaspillage » [of] temps »

Photo via ESPAT Media

Le streamer populaire Ninja a répondu aux commentaires de l’animateur de podcast et humoriste Joe Rogan concernant les jeux vidéo comme étant un «gaspillage [of] temps. »

Lors d’un podcast avec l’auteur Joe De Sena, Rogan a expliqué ses préoccupations concernant les jeux vidéo, affirmant qu’il pensait qu’ils n’obtiendraient leurs utilisateurs nulle part.

«Les jeux vidéo sont un vrai problème», a déclaré Rogan. « Tu sais pourquoi? Parce qu’ils sont vraiment amusants… Vous les faites, et ils sont vraiment excitants, mais vous n’allez nulle part.

Rogan a fait valoir qu’un enfant pouvait soit passer son temps à acquérir des compétences pour créer une entreprise, soit passer des années à jouer à des jeux vidéo à la place.

Après que ce clip ait commencé à circuler sur Internet, la communauté des joueurs a critiqué les commentaires de Rogan, beaucoup se joignant à la discussion, y compris Ninja.

Le streamer a posté une vidéo sur son Twitter décomposant l’argument de Rogan.

Vidéo de pensées de commentaire de Joe Rogan. L’esprit était un peu partout mais voulait sortir une petite vidéo pour l’expliquer le plus tôt possible. AUSSI! Profitez du ninj cheveux emo complet dès maintenant 🤪 pic.twitter.com/fgb92vUVtF – Ninja (@Ninja) 26 juillet 2020

« On dirait qu’il parle du top-un pour cent de la chance très étrange ou ponctuelle que vous soyez un joueur professionnel, un joueur d’esports et un joueur de succès », a déclaré Ninja. «Je veux dire que vous pouvez être un joueur professionnel de l’e-sport et faire partie d’une organisation de niveau deux, de niveau trois qui ne vous paie peut-être pas le plus, et évidemment si vous ne gagnez pas et êtes payé beaucoup et que vous n’êtes pas un gros streamer alors vous ne gagnez pas vraiment beaucoup d’argent.

Ninja a déclaré qu’il ne croyait pas que Rogan comprenait les multiples avenues que les joueurs peuvent emprunter dans l’industrie pour gagner un revenu, continuant à dire que ce n’est pas parce qu’un joueur n’a pas le niveau de compétence qu’il ne peut pas trouver de carrière dans. le jeu.

