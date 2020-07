Ninja présente les nouvelles chaussures Adidas « TIME IN » qui sortiront en août

in

Ninja a brisé les attentes de ce qu’un streamer peut faire en termes de parrainage au cours des dernières années en collaborant avec des marques non endémiques comme Adidas pour vendre des chaussures et des vêtements.

Ses baskets bleues et jaunes TIME IN sorties à la fin de l’année dernière ont suscité de fortes réactions positives et négatives de la part de nombreuses personnes. Alors que certains considéraient les chaussures personnalisées comme un événement révolutionnaire pour les personnalités de l’esport, d’autres considéraient les coups de pied comme collants.

Indépendamment de l’opinion de quiconque, les chaussures étaient suffisamment populaires pour se vendre sur le site Web d’Adidas à peine 40 minutes après leur sortie pendant la saison des vacances. Et avec ce succès en toile de fond, Ninja a annoncé aujourd’hui que lui et Adidas y étaient de nouveau avec une nouvelle paire de chaussures qui sortira le 8 août.

Ninja a révélé l’édition beaucoup plus propre et subtile de la chaussure «TIME IN» qui viendra dans le design classique «Superstar» d’Adidas.

Alors que la collaboration originale de Ninja avec Adidas, qui est venue dans le design Nite Jogger, était une explosion de couleurs avec des nuances et des détails, les nouvelles baskets semblent se juxtaposer l’année dernière en gardant les choses simples.

Les chaussures blanches principalement propres ont de petits accents de bleu qui aident à souligner les trois bandes emblématiques d’Adidas de chaque côté des chaussures. De plus, la phase «TIME IN» est à la base de la languette où les lacets se terminent et les petites lettres dorées indiquent «NINJA» sur le côté.

Il n’y a pas encore de prix pour les chaussures, mais généralement les chaussures Superstar se vendent environ 85 $. Ce prix pourrait être augmenté pour les chaussures spéciales de l’édition Ninja en fonction de la demande pour ses dernières chaussures. Les Nite Joggers vendus par Adidas en décembre se vendaient 150 dollars et se vendaient plus de 200 dollars sur le marché secondaire de la chaussure après s’être rapidement vendus.

L’activité hors ligne de Ninja n’est peut-être pas surprenante compte tenu de son histoire de s’infiltrer dans la culture pop traditionnelle, mais la personnalité du streaming n’a pas encore identifié où ni quand il a l’intention de diffuser à nouveau en direct à plein temps. Après avoir signé un accord pour diffuser exclusivement sur Mixer l’été dernier, la plate-forme de streaming de Microsoft a fermé ses opérations le mois dernier. La fermeture a ouvert la porte à Ninja pour courtiser d’autres plates-formes, comme Twitch et YouTube Gaming.

Bien que Ninja ait diffusé sur YouTube pendant une session depuis la fin de son contrat avec Mixer, il travaille toujours à la négociation d’un contrat avec une plate-forme pour diffuser exclusivement. Dans l’intervalle, sa présence sur Internet a principalement été sur les plateformes de médias sociaux comme TikTok et Twitter.

