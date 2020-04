Ninja 300 contre Duke 390 contre Dominar 400 contre Apache RR 310 Top-Speed ​​Run

Voici une course de dragsters folle entre une Kawasaki Ninja 300, une KTM Duke 390, une Bajaj Dominar 400 et une TVS Apache RR 310. Découvrez qui enregistre la vitesse la plus élevée et remporte la course.

Vous trouverez de nombreuses courses de dragsters et des courses à grande vitesse sur Internet, mais celle que nous avons ici est tout à fait unique. Alors que la plupart des courses de dragsters comportent deux voitures ou deux motos, celle-ci comprend jusqu’à quatre motos. Les motos drag racing ici dans cette vidéo incluent la Kawasaki Ninja 300, la KTM Duke 390, la Bajaj Dominar 400 et la TVS Apache RR 310.

La Kawasaki Ninja 300 et la TVS Apache RR 310 sont des motos entièrement carénées tandis que la Duke 390 et la Dominar 400 sont des motos nues. Toutes les motos ont environ 40 ch de puissance et se situent entre 300 et 400 cm3. Une compétition juste et idéale. Cependant, un mot de prudence d’abord. La course de dragsters présentée ici s’est déroulée sur la voie publique et nous le déconseillons strictement. N’utilisez que des routes fermées ou une piste de course pour de telles aventures. La voie publique n’est pas un lieu pour de telles choses, tant pour les coureurs que pour les autres usagers de la route.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la Kawasaki Ninja 300 et la KTM Duke 390 décollent assez bien de la ligne de départ. Mais le Duke 390 le fait légèrement mieux et en tant que KTM, il tire juste devant au loin. C’est la moto la plus puissante ici avec 43 ch. Le Ninja 300 produit 40 ch et suit de près le duc sur sa queue. Viennent ensuite le Dominar 400 qui a également environ 40 ch mais n’est pas en mesure de suivre les deux autres, en raison de plus de poids et de style de corps nu.

Le TVS Apache RR 310 était juste à la fin dès le départ. Honnêtement, la course n’a jamais été en faveur de l’Apache RR 310 car c’est la moto la moins puissante ici avec 34 ch mais elle a assez bien réussi à rester proche du Dominar 400. Au fur et à mesure que la course progresse, nous pouvons voir que le Ninja 300 est progressivement fermeture sur le Duke 390 et finalement même sur le Duke. Comment cela se fait-il malgré le fait qu’il soit moins puissant que le duc?

Eh bien, à des vitesses de 170 km / h, c’est-à-dire lorsque le Ninja 300 dépasse le Duke 390, le premier a l’avantage de l’aérodynamisme. À des vitesses aussi élevées, le vent souffle considérablement et le style de corps nu du Duke 390 n’aide pas beaucoup le pilote. Pendant ce temps, la Ninja 300 étant une moto entièrement carénée a une meilleure efficacité aérodynamique et le pilote peut tirer derrière le pare-brise pour une traînée encore moindre, lui permettant ainsi d’atteindre une vitesse de pointe plus élevée. Vous pouvez également voir que le compteur de vitesse du Duke 390 n’enregistre pas la vitesse après un certain point, mais le Ninja 300 continue de tirer proprement.

À l’heure actuelle, la Kawasaki Ninja 300 était la plus rapide et avait également la vitesse de pointe la plus élevée, suivie par la KTM Duke 390 en deuxième place, la Bajaj Dominar 400 en deuxième place et la TVS Apache RR 310 en dernière place. La vidéo a été téléchargée par la chaîne Youtube Bikes Carnival et le vlogger selon la vidéo chevauchait le Ninja 300.