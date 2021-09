Nine Perfect Strangers : Y aura-t-il une saison 2 de la série avec Nicole Kidman ?

Nine Perfect Strangers est une série dramatique qui documente le voyage de neuf personnes alors qu’elles visitent un centre de bien-être et de santé qui a le potentiel de changer leur vie. Le resort est dirigé par sa fondatrice, Masha Dmitrichenko, qui a une dynamique unique avec chacun d’eux. Lors d’une retraite de 10 jours, les invités commencent à apprendre des secrets les uns sur les autres et se rendent compte que rien n’est comme il y paraît. La série est basée sur le livre du même nom de Liane Moriarty en 2018.

Étant donné que le spectacle est une affaire de stars, il n’a pas réussi à impressionner les critiques autant qu’il aurait dû, car ils attendaient plus de l’intrigue et de son exécution. Cependant, il a semblé recevoir une réponse plus chaleureuse des téléspectateurs, qui ont fait l’éloge des performances et du scénario intrigant. Développé par John-Henry Butterworth et David E. Kelley, le spectacle a été créé à l’origine en août 2021. Si vous vous demandez s’il existe une possibilité d’une deuxième édition, voici tout ce que vous devez savoir !

Que sait-on d’une potentielle saison 2 de Nine Perfect Strangers ?

La saison 1 de Nine Perfect Strangers est diffusée en France sur Amazon Prime Video depuis le 20 août 2021 et s’est terminée le 24 septembre 2021. La première saison compte huit épisodes d’une durée de 42 à 55 minutes chacun.

En ce qui concerne la deuxième saison de la série, voici ce que nous avons rassemblé. Nine Perfect Strangers est présenté comme une mini-série, ce qui signifie qu’elle devait se terminer après le huitième épisode. Bien que la série soit basée sur le roman de Moriarty, il ne suit pas le scénario à la lettre. Cela aurait pu donner à certaines personnes l’espoir d’une deuxième saison, car les scénaristes auraient pu jeter les bases des futurs épisodes. Après tout, Big Little Lies, également basé sur le travail de Moriarty, mettant en vedette Nicole Kidman et dirigé par David E. Kelley, a livré deux saisons.

De plus, le 24 août 2021, il a été annoncé que la série Hulu devenait l’original le plus regardé du streamer, en regardant les chiffres le jour de la première et les jours suivants sur le service. Cependant, aucune déclaration officielle n’a été faite confirmant que la série sera reprise pour de nouveaux épisodes. De plus, l’intrigue tourne autour de la retraite de 10 jours à Tranquillum House, qui se termine dans la finale de la saison 1. Donc, nous pouvons dire sans risque qu’il est peu probable que la saison 2 de Nine Perfect Strangers soit jamais réalisée.

En revanche, le réalisateur Jonathan Levine est resté optimiste quant au retour de la série. En septembre 2021, il a déclaré :

« J’espère que les gens l’apprécieront suffisamment pour que la saison 2 soit une option. Je peux certainement imaginer où cela irait pour une deuxième saison. Il a même partagé sa vision du futur scénario et a poursuivi: “La seule chose que je pense serait cool si vous pouviez obtenir, comme, un autre groupe de neuf. L’un d’eux serait, comme, une personne célèbre jouant son propre rôle.

Mais autant que les fans adoreraient cela, Levine a déclaré que la décision reposerait sur le créateur de la série David E. Kelley et Nicole Kidman, qui joue le rôle principal et est également l’un des producteurs exécutifs de la série. Vu à quel point le planning de Nicole Kidman est chargé, les chances que la série propose une autre saison sont extrêmement minces. L’actrice a plusieurs nouveaux projets en préparation, dont The Northman et Being the Ricardos, qui sont tous deux en post-production. De plus, elle fait partie des séries télévisées Expats et Roar, qui sont actuellement en tournage. Ainsi, même si nous ne reverrons peut-être plus Nicole Kidman dans le rôle de Masha, ses fans auront de nombreuses occasions de la revoir à l’écran.

Pour rappel la série Nine Perfect Strangers est disponible en streaming sur Amazon Prime Video.